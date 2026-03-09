Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1

Sáng 9/3, tại phường Việt Trì, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 1.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo các phường thuộc Đơn vị bầu cử số 1 và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú; Nguyễn Tuấn Cường (Thượng tọa Thích Minh Nghiêm) - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Nguyễn Việt Quỳnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Lan - Phó Trưởng phòng Tài chính, hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; Nguyễn Anh Tuấn - Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Vân Phú; Lê Thị Kiều Trang - Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Vân Phú.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Việt Trì đã trình bày tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp đó, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Nội dung chương trình hành động tập trung vào việc nghiên cứu, tham mưu công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và đầu tư công; ưu tiên nguồn lực tài chính cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng quản lý đô thị, đầu tư hạ tầng đồng bộ; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; chăm lo bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú Nguyễn Ngọc Sơn trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Ông Nguyễn Tuấn Cường (Thượng tọa Thích Minh Nghiêm) - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Về mục tiêu phát triển của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới các cấp có thẩm quyền.

Chú trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ của các chương trình trọng điểm, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu đến năm 2030 đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Việt Quỳnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lan - Phó Trưởng phòng Tài chính, hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Vân Phú trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung và phương hướng đề ra. Cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, thực hiện tốt vai trò của đại biểu HĐND tỉnh; tăng cường giám sát những vấn đề cử tri quan tâm như phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời quan tâm hơn đến chính sách, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư.

Đồng chí Lê Thị Kiều Trang - Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Vân Phú trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Các cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung và phương hướng các chương trình hành động đề ra, đồng thời mong muốn, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt vai trò của đại biểu HĐND tỉnh.

Các cử tri tham dự tại buổi tiếp xúc.

Lê Minh