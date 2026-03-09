Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 13

Ngày 9/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Việt Phương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh; Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền, Uỷ viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Đặng Huy Hà - Chuyên viên Phòng công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hương - Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Xuân Hoà; Bùi Thị Hoàng Yến - Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Tuyền đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Xuân Hoà để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 13 để cử tri theo dõi, tìm hiểu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền, Ủy viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Đặng Huy Hà - Chuyên viên Phòng công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Lê Thị Thu Hương - viên chức Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Xuân Hoà trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Bùi Thị Hoàng Yến - công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Bình Tuyền trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe giới thiệu, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Nội dung các chương trình hành động thể hiện quyết tâm đóng góp trí tuệ, tâm huyết đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương; giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, y tế, giáo dục tại cơ sở; cải cách thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ; bảo vệ môi trường và đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị...

Các cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Xuân Hoà bày tỏ đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn khi các đồng chí trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực hiện đúng lời hứa, biến chương trình hành động thành những việc làm cụ thể; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để lắng nghe những phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các cử tri cũng trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thuỷ lợi...

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Trên cơ sở những phản ánh của người dân, đồng chí sẽ trao đổi và giao các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thuý Hường