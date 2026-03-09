Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Xuân Viên

Ngày 9/3, đoàn công tác do đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Xuân Viên.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực Tổ bầu cử số 4 thuộc khu 3, xã Xuân Viên.

Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã Xuân Viên đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định; các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm tiến độ, trang trọng, thuận tiện cho cử tri theo dõi và thực hiện quyền công dân.

Theo báo cáo của UBBC xã Xuân Viên, toàn xã có 8 đơn vị bầu cử, với 17 đại biểu HĐND xã được bầu; số lượng người được dự kiến giới thiệu ứng cử là 26 người. UBND xã đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại 8 khu vực bỏ phiếu, trụ sở UBND xã, trụ sở Đảng ủy xã và tại 18 khu dân cư trên địa bàn. Việc niêm yết kịp thời đảm bảo thời gian đúng theo quy định...

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu Tổ bầu cử số 4.

Cùng với đó, xã Xuân Viên đã rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất tại 8 khu vực bỏ phiếu; tổ chức trang trí khánh tiết theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các hạng mục như hòm phiếu, bảng niêm yết danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, khẩu hiệu tuyên truyền, cổng chào, cờ, bảng chỉ dẫn... được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu đảm bảo, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận những nỗ lực của xã Xuân Viên trong việc thành lập UBBC được đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật; thành phần bảo đảm cơ cấu, số lượng theo hướng dẫn của cấp trên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện tập trung, thống nhất; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức có liên quan chặt chẽ, kịp thời. Các thành viên UBBC phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai các nhiệm vụ bầu cử theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Xuân Viên cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đức Anh