Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, Đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri

Ngày 9/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã: Tam Sơn, Hải Lựu, Yên Lãng, Sông Lô, Lập Thạch, Hợp Lý và Thái Hòa.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Triệu Văn Chúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Lựu; Nguyễn Kim Dung - Chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Phùng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Hòa; Nguyễn Văn Hòa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Phượng - Giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Phạm Hùng Sơn - Giáo viên Trường Tiểu học Phương Khoan, xã Hải Lựu; Lê Thị Hải Yến - Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Thái Hòa.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại xã Thái Hòa.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Các ứng cử viên khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri xã Thái Hòa phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các địa phương mong muốn các đại biểu khi được bầu sẽ quan tâm hơn tới phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng các lĩnh vực như an sinh xã hội, giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt những cam kết trước cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và địa phương.

Kim Liên - Trường Giang