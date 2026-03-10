Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 10

Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Hội nghị được tổ chức tại 2 xã Tam Đảo, Hoàng An.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Tam Đảo.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 10 gồm các ông, bà: Đặng Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế; Vũ Thị Thu Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hội Thịnh; Hà Thị Thanh Nhàn - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh); Vi Thanh Phong - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Thịnh - Phó Trưởng Phòng BHYT và CNTT (Sở Y tế); Trần Văn Tiến - Cán bộ Ban Quản lý dự án xã Hội Thịnh; Nguyễn Mạnh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Đảo; Lê Quang Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri, khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng các lĩnh vực an sinh xã hội, giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh và địa phương.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã Tam Đảo, Hoàng An được tổ chức trên tinh thần dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật để người ứng cử trực tiếp gặp gỡ và trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Đây cũng là dịp để cử tri nêu ý kiến, nguyện vọng với những người ứng cử, trao đổi dân chủ, thẳng thắn những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, cử tri hiểu rõ hơn từng ứng cử viên, tin tưởng, lựa chọn, bầu những người tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn