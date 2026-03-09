Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7

Ngày 9/3, tại xã Thọ Văn, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trịnh Hùng Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Thủy; Vương Đức Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân; Bùi Đức Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Vũ Thị Minh Hoan - Trưởng phòng Thông tin dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Đỗ Khánh Linh - Công chức Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Lan Phương - Công chức Ban Xây dựng Đảng, xã Thanh Thủy; Hà Thị Mỵ - Giáo viên Trường Mầm non Cổ Tiết, xã Vạn Xuân đã tiếp xúc với cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Thọ Văn, Thanh Thủy, Hiền Quan, Tam Nông và Vạn Xuân.

Trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng phát huy khả năng, sở trường, trí tuệ để hoàn thành tốt trách nhiệm người đại biểu dân cử; tích cực bám sát cơ sở, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, tham gia xây dựng và ban hành các nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.

Tham mưu ban hành các chính sách sát với thực tế cơ sở để thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, vì dân; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của HĐND tỉnh; tích cực tham gia hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, kiến nghị với các cơ quan chức năng quan tâm phát triển KT-XH theo hướng bền vững; tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, thu hút doanh nghiệp đầu tư; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại; thực hiện cải cách hành chính, bảo vệ môi trường.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ trở thành nhịp cầu tin cậy truyền tải sinh động thực tiễn cuộc sống đến với HĐND tỉnh; luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, quan tâm đến đời sống người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tiễn; đề xuất cơ quan chức năng quan tâm nâng phụ cấp đối với chi hội trưởng, bí thư chi đoàn khu dân cư; chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngọc Anh