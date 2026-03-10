Để tiếng nói của phụ nữ lan toả trong cơ quan dân cử

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, việc nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu bình đẳng giới và phát huy vai trò phụ nữ trong đời sống chính trị - xã hội. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, tạo nguồn đến hỗ trợ nữ ứng cử viên, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tam Sơn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tham gia công tác bầu cử, triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống. Trọng tâm là quán triệt các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức công dân của cán bộ, hội viên; đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc tăng cường đại biểu nữ trong hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận xã hội và sự ủng hộ đối với nữ ứng cử viên.

Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng như: Hệ thống truyền thông cơ sở, nền tảng số, tuyên truyền trực quan, lồng ghép qua các buổi sinh hoạt hội, thông tin về bầu cử được các cấp Hội LHPN truyền tải kịp thời, đầy đủ. Các cấp Hội không chỉ vận động phụ nữ đi bầu cử đầy đủ, đúng luật mà còn khuyến khích chị em mạnh dạn tham gia ứng cử, tích cực đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của các ứng cử viên.

Thông qua các buổi giao lưu văn nghệ, Hội LHPN các cấp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Xác định tạo nguồn cán bộ nữ là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị rà soát đội ngũ cán bộ nữ, nắm chắc số lượng, chất lượng, cơ cấu theo từng lĩnh vực, độ tuổi. Từ thực tiễn phong trào phụ nữ ở cơ sở, nhiều nhân tố có năng lực, uy tín đã được phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu tham gia quy hoạch, tạo nguồn ứng cử.

Phát huy vai trò và trách nhiệm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ủy ban bầu cử, các hội nghị hiệp thương; tích cực giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong quy trình hiệp thương, các cấp hội tích cực đề xuất, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ nữ hợp lý theo chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mục tiêu không chỉ dừng ở tăng số lượng mà còn nâng cao chất lượng, vị thế và vai trò thực chất của phụ nữ trong cơ quan dân cử.

Khi giới thiệu ứng cử viên nữ, Hội LHPN tỉnh đặc biệt quan tâm đến bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín tại cơ quan và nơi cư trú; năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời bảo đảm tính đại diện về độ tuổi, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội, để mỗi nữ đại biểu thực sự là tiếng nói tiêu biểu của phụ nữ và cử tri; có khả năng tham gia hoạt động dân cử hiệu quả và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 138 người. Trong đó, đại biểu nữ 56 người (chiếm 40,6%); đại biểu ngoài Đảng 16 người (chiếm 11,6%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 33 người (chiếm 23,9%); đại biểu dân tộc thiểu số 25 người (chiếm 18,1%). Những con số này cho thấy sự quan tâm bảo đảm cơ cấu hợp lý, đa dạng, trong đó tỷ lệ nữ đạt mức tích cực.

Song song với công tác tạo nguồn, Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ nữ dự kiến ứng cử. Nội dung tập trung vào xây dựng chương trình hành động, kỹ năng tiếp xúc cử tri, trình bày trước đám đông, nắm bắt và phản ánh ý kiến Nhân dân. Các ứng cử viên nữ còn được trao đổi kinh nghiệm với nữ đại biểu các nhiệm kỳ trước, được tư vấn hoàn thiện kỹ năng sát thực tế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử không chỉ có ý nghĩa trong một nhiệm kỳ mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lâu dài của địa phương. Thông qua hoạt động dân cử, phụ nữ có môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và kỹ năng giám sát, từ đó hình thành nguồn cán bộ nữ chất lượng cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai. Sự tham gia hiệu quả của nữ đại biểu còn tạo động lực, truyền cảm hứng để nhiều phụ nữ khác mạnh dạn phấn đấu."

Thúy Hường