Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 8

Ngày 9/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc với cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Lai Đồng, Thu Cúc, Tân Sơn, Minh Đài, Xuân Đài, Long Cốc.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 8.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tường - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN; Phạm Thanh Tùng - Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chu Văn Hiếu - giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn, xã Lai Đồng; Đinh Thị Thùy An - Phó trưởng Phòng thông tin KHCN, Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số Sở KH&CN; Đặng Quang Huy - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn; Đinh Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Đồng; Nguyễn Thu Hằng - công chức Phòng thông tin dân nguyện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên và chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên nêu rõ mục tiêu, phương hướng và các giải pháp nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực phát huy năng lực, trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân địa phương.

Cử tri đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết, phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Toàn cảnh tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 8.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời mong muốn, để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội, cử tri trong quá trình bỏ phiếu cần nắm rõ năng lực, trình độ và chương trình hành động của các ứng cử viên, từ đó lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đi thăm và kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu thuộc Đơn vị bầu cử số 8.

Mạnh Quân - Hoài Vũ