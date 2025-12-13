Thời tiết ngày 13/12: Không khí lạnh mạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/12, không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, thời tiết nhiều khu vực chuyển biến xấu, kèm mưa lớn, gió mạnh trên đất liền và biển, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8. Bắc Bộ chuyển rét, có mưa và mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21–24 độ C. Đêm 13/12, khu vực vùng núi và trung du có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét từ đêm 13/12.

Riêng tại Hà Nội, trong ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to kèm dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 13–14/12, thời tiết Thủ đô chuyển rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ C.

Bắc Bộ chuyển rét, có mưa và mưa rào rải rác.

Dự báo trong ngày 13/12, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ và phía Đông tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 25–50mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Chiều và đêm 13/12, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20–50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Đêm 13/12, khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến 10–20mm, cục bộ có nơi trên 40mm. Từ ngày 14/12, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,5–3,5m. Từ trưa và chiều 13/12 đến đêm 13/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10; biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m.

Trong cùng thời gian, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 2,0–4,0m. Đến chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 13/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, tàu thuyền và ngư dân thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Ngày trời rét, có nơi rét đậm; đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 14 - 17 độ C, phía Nam 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc ngày cấp 2-3, đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn