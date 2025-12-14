Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu

Khoảng 14 giờ 35 phút ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ sạt lở taluy dương nghiêm trọng.

Các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ sạt lở

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng báo cáo tình hình triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường

Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ sập xuống mặt đường, vùi lấp toàn bộ phần đường lưu thông, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận có từ 2 đến 4 người thương vong, số liệu cụ thể đang tiếp tục được xác minh.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa tuyến quốc lộ 6, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm phương tiện và nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tính đến thời điểm 18h30 phút cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung phương tiện, nhân lực để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Chủ động phân luồng giao thông; khẩn trương xử lý điểm sạt lở, sớm thông tuyến khi điều kiện cho phép.

Lưu ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi thông tuyến trở lại. Các ngành chức năng, địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Đức Anh