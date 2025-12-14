“Điểm tựa” phát triển bền vững

Bước vào giai đoạn lịch sử mới với quy mô địa bàn mở rộng sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ không chỉ đối diện với những cơ hội bứt phá về kinh tế mà còn gánh vác trọng trách lớn lao hơn trong việc chăm lo đời sống Nhân dân. Thấm nhuần triết lý phát triển bao trùm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh đã chọn an sinh xã hội làm trụ cột song hành cùng tăng trưởng kinh tế. Không đơn thuần là những con số báo cáo khô khan, bức tranh an sinh của tỉnh đang được vẽ nên bởi những gam màu ấm áp của sự sẻ chia, của những chính sách nhân văn đi sâu vào từng “ngõ ngách” cuộc sống.

Nhân dân khu Đồng Tâm, xã Minh Đài với các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Sự thay đổi rõ nét nhất nằm ở tư duy tiếp cận: Từ hỗ trợ thụ động sang trao quyền và kiến tạo cơ hội. Điều này được minh chứng rõ nét qua hiệu quả của dòng vốn tín dụng chính sách. Được ví như “đòn bẩy” thoát nghèo, trong 10 tháng năm 2025, trên 4.531 tỷ đồng đã được giải ngân đến tay trên 73,2 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách. Giá trị của nguồn vốn này không nằm ở con số, mà nằm ở sức sống mà nó khơi dậy.

Từ nguồn lực ấy, trên 20.800 lao động đã tìm thấy việc làm, gần 200 người tự tin xuất khẩu lao động, và hơn 600 học sinh, sinh viên nghèo được tiếp sức đến trường. Đặc biệt, tính nhân văn còn thể hiện ở việc trao cơ hội làm lại cuộc đời cho 255 người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Chính nhờ những giải pháp sinh kế bền vững này, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm xuống mức ấn tượng, chỉ còn 2,75%.

Các tổ chức, đoàn thể xã Lai Đồng hỗ trợ người dân xóa nhà tạm

Song song với việc tạo “cần câu”, tỉnh cũng dồn toàn lực để “an cư” cho người dân. Một chiến dịch đầy ý nghĩa nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được thực hiện quyết liệt, hoàn thành 10.801 căn nhà, mang lại mái ấm kiên cố cho hàng vạn đồng bào khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” luôn được gìn giữ trọn vẹn. Hơn 517 tỷ đồng đã được dành để chi trả trợ cấp cho hơn 143,5 nghìn người thuộc diện bảo trợ xã hội; cùng với đó là sự chăm sóc tận tình cho hàng nghìn người có công thông qua các chế độ điều dưỡng và giải quyết chính sách kịp thời.

Mạng lưới y tế được củng cố vững chắc với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt tới 94,3% dân số (tương ứng khoảng 3,3 triệu người), đảm bảo mọi người dân đều được bảo vệ trước rủi ro bệnh tật. Hệ thống y tế cơ sở được đầu tư bài bản với gần 95% trạm y tế có bác sĩ, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe về gần dân hơn bao giờ hết.

Thầy và trò tại điểm Trường phổ thông DTNT bán trú Tiểu học Thu Cúc 2, khu Ngả Hai được quan tâm xây dựng trường lớp kiên cố, đảm bảo điều kiện dạy và học

Về giáo dục, với hệ thống trường lớp khang trang, trong đó 97,7% phòng học đã được kiên cố hóa. Hơn 1 triệu học sinh, sinh viên đang được thụ hưởng môi trường giáo dục chất lượng, với tỷ lệ hoàn thành chương trình các cấp đạt mức gần như tuyệt đối. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa các khát vọng phát triển của tỉnh trong tương lai. Đời sống tinh thần cũng ngày càng phong phú khi tỷ lệ gia đình văn hóa ước đạt 88,2%, tạo nên sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng dân cư.

Cán bộ y tế tiêm phòng dịch cho trẻ em tại xã Đông Thành

Về bài toán việc làm - chìa khóa của an sinh bền vững cũng đang được tỉnh giải quyết với những tín hiệu lạc quan. Năm 2025, tỉnh dự kiến tạo việc làm cho khoảng 57,4 nghìn lao động, vượt 12,5% so với kế hoạch đề ra. Không dừng lại ở đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành gần 7.000 căn nhà ở xã hội vào cuối năm 2026. Đây là cam kết mạnh mẽ nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân, giúp họ yên tâm lao động, cống hiến.

Có thể thấy, những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ không chỉ nằm ở việc giải ngân ngân sách hay hoàn thành chỉ tiêu, mà cốt lõi là việc kiến tạo một xã hội công bằng, nhân ái. Bằng việc lắng nghe, đối thoại và triển khai đồng bộ các chính sách từ y tế, giáo dục đến nhà ở, việc làm, tỉnh đang củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào chính quyền, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết để đưa Phú Thọ phát triển trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng