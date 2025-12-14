Sôi nổi Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng 2025

Chiều 14/12, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng tranh cúp Hùng Vương lần thứ I năm 2025.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các CLB đạt thành tích cao

Sự kiện quy tụ hơn 500 VĐV đến từ 25 CLB Shuffle dance và Dân vũ thể thao trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở nhiều nội dung và lứa tuổi gồm: Shuffle dance nhóm I từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, nhóm II từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi và nhóm II từ 35 tuổi đến dưới 70 tuổi; thi đấu Zumba, FLashmob, Cheerleaders, Lady Dance và Dân vũ truyền thống ở các nhóm tuổi từ: 6 đến dưới 18 tuổi, 18 đến dưới 35 tuổi và từ 35 tuổi đến dưới 70 tuổi.

Các CLB mang đến giải nhiều tiết mục đẹp mắt được dàn dựng công phu

Các tiết mục biểu diễn nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo

Sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, các VĐV ở nhiều lứa tuổi đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn Shuffle dance, Zumba, Dân vũ... truyền thống xen lẫn hiện đại được dàn dựng công phu, đẹp mắt ca ngợi Đảng, Nhà nước và quê hương trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho CLB Dancing Queen; giải Nhì cho CLB Zumba Ngọc Yến và giải Ba toàn đoàn cho CLB HT Dance Together Đoan Hùng.

Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng năm đầu tiên đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên, người lao động, công chức và người cao tuổi trong và ngoài tỉnh tham dự, mở ra một sân chơi mới, bổ ích để thúc đẩy phong trào Dân vũ thể thao, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng con người Việt Nam “Khỏe mạnh - Văn minh - Giàu bản sắc” trong giai đoạn mới và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại Nguyễn