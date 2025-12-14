Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sôi nổi Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng 2025

Chiều 14/12, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng tranh cúp Hùng Vương lần thứ I năm 2025.

Sôi nổi Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng 2025

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các CLB đạt thành tích cao

Sự kiện quy tụ hơn 500 VĐV đến từ 25 CLB Shuffle dance và Dân vũ thể thao trong và ngoài tỉnh, tranh tài ở nhiều nội dung và lứa tuổi gồm: Shuffle dance nhóm I từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, nhóm II từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi và nhóm II từ 35 tuổi đến dưới 70 tuổi; thi đấu Zumba, FLashmob, Cheerleaders, Lady Dance và Dân vũ truyền thống ở các nhóm tuổi từ: 6 đến dưới 18 tuổi, 18 đến dưới 35 tuổi và từ 35 tuổi đến dưới 70 tuổi.

Sôi nổi Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng 2025

Các CLB mang đến giải nhiều tiết mục đẹp mắt được dàn dựng công phu

Sôi nổi Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng 2025

Các tiết mục biểu diễn nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo

Sau gần một ngày tranh tài sôi nổi, các VĐV ở nhiều lứa tuổi đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn Shuffle dance, Zumba, Dân vũ... truyền thống xen lẫn hiện đại được dàn dựng công phu, đẹp mắt ca ngợi Đảng, Nhà nước và quê hương trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho CLB Dancing Queen; giải Nhì cho CLB Zumba Ngọc Yến và giải Ba toàn đoàn cho CLB HT Dance Together Đoan Hùng.

Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng năm đầu tiên đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên, người lao động, công chức và người cao tuổi trong và ngoài tỉnh tham dự, mở ra một sân chơi mới, bổ ích để thúc đẩy phong trào Dân vũ thể thao, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng con người Việt Nam “Khỏe mạnh - Văn minh - Giàu bản sắc” trong giai đoạn mới và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại Nguyễn


Đại Nguyễn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng dân vũ thể thao tỉnh Phú Thọ Trung tâm hội nghị mở rộng Đoan Hùng Võ thuật Người lao động Thành tích cao Người cao tuổi Zumba Tranh tài
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long