Vận động viên Phú Thọ phá kỷ lục quốc gia và giành Huy chương Bạc SEA Games

{title}
{publish}
{head}
Chiều 12/12, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra nội dung 400m ở môn điền kinh tại SEA Games 33. Đây là nội dung có sự góp mặt của VĐV thuộc biên chế thể thao Phú Thọ là Tạ Ngọc Tưởng. Không phụ lại sự kỳ vọng, Tưởng đã vượt qua chính mình và giành được tấm huy chương lịch sử.
VĐV Tạ Ngọc Tưởng bước ra đường chạy trên SVĐ Suphachalasai với tư cách của vận động viên điền kinh đầu tiên của Phú Thọ tham dự một kỳ SEA Games. Ở nội dung 400m nam, chàng trai quê Tam Nông đặt mục tiêu sẽ phá kỷ lục quốc gia do chính mình từng thiết lập với thành tích 45 giây 59 ở Giải vô địch quốc gia 2025.
Tạ Ngọc Tưởng (áo đỏ bên phải) trở thành VĐV đầu tiên thuộc biên chế Phú Thọ tham dự môn điền kinh ở một kỳ SEA Games
Và trên đường chạy 400m, quả thực Ngọc Tưởng đã làm được điều ấy. Anh cán đích với thành tích 45 giây 53, không những phá kỷ lục quốc gia của chính mình mà còn vượt qua cả kỷ lục SEA Games cũ. Tuy vậy, một chút tiếc nuối khi Tưởng chỉ giành Huy chương Bạc vì VĐV nhập tịch của Thái Lan là Joshua Robert cán đích với thành tích 45 giây 13,
Ngọc Tưởng đã dẫn trước trong phần lớn quãng đường nhưng để đối thủ nhập tịch của Thái Lan nước rút trong những mét cuối
Chia sẻ sau khi đạt huy chương bạc dù đã phá kỷ lục quốc gia. Ngọc Tưởng cho biết: "Cảm xúc của em nửa buồn nửa vui. Vui vì đã đạt mục tiêu phá kỷ lục thêm một lần nữa. Nhưng buồn vì gặp một đối thủ quá mạnh.“, Có thành tích này, chàng trai gửi lời đến những người thân yêu: “Em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, các thầy và mọi người ở Phú Thọ đã luôn ủng hộ em và giúp đỡ em những lúc khó khăn nhất”.
Tạ Ngọc Tưởng trở thành vận động viên của Phú Thọ đầu tiên có huy chương điền kinh SEA Games
Thực tế, cơ hội để Tạ Ngọc Tưởng có được tấm Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games lần này còn rất rộng mở, khi VĐV 20 tuổi còn thi đấu 1 đến 2 nội dung khác là 4x400m hỗn hợp nam nữ và 4x400m tiếp sức nam.
Những thông tin ở các nội dung thi đấu tiếp theo của Tạ Ngọc Tưởng và các vận động viên Phú Thọ, đoàn thể thao Việt Nam sẽ được phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cập nhật một cách nhanh nhất.
Huy Trần (Từ Bangkok, Thái Lan)
Arsenal chơi bế tắc nhưng vẫn thắng đội bét bảng Wolves 2-1 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, trong đó có một bàn phản lưới vào phút bù thứ tư.
Trong chiều 13/12, các môn võ tiếp tục mang về những thành tích nổi bật cho đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó Karate và Taekwondo là hai điểm sáng lớn nhất với liên tiếp các...
Đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên xếp thứ 36 thế giới sau khi giành vé vào bán kết SEA Games 33.
Theo thông tin từ Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, cuối ngày thi đấu 11/12 của SEA Games 33 tại Thái Lan, đại diện Liên đoàn Võ thuật tổng hợp các quốc gia trong khu vực...
Sau 2 ngày thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 14 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng.
Sau thành tích 4 huy chương Vàng ở ngày thi đấu đầu tiên 10/12, Đoàn Thể thao Việt Nam phải chờ đến đầu giờ chiều 11/12 để có tấm huy chương Vàng tiếp theo.
Cùng tên, tuổi rồi quê quán, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương là những người đem về HC vàng đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33.