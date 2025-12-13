Vận động viên Phú Thọ phá kỷ lục quốc gia và giành Huy chương Bạc SEA Games

Chiều 12/12, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra nội dung 400m ở môn điền kinh tại SEA Games 33. Đây là nội dung có sự góp mặt của VĐV thuộc biên chế thể thao Phú Thọ là Tạ Ngọc Tưởng. Không phụ lại sự kỳ vọng, Tưởng đã vượt qua chính mình và giành được tấm huy chương lịch sử.

VĐV Tạ Ngọc Tưởng bước ra đường chạy trên SVĐ Suphachalasai với tư cách của vận động viên điền kinh đầu tiên của Phú Thọ tham dự một kỳ SEA Games. Ở nội dung 400m nam, chàng trai quê Tam Nông đặt mục tiêu sẽ phá kỷ lục quốc gia do chính mình từng thiết lập với thành tích 45 giây 59 ở Giải vô địch quốc gia 2025.

Tạ Ngọc Tưởng (áo đỏ bên phải) trở thành VĐV đầu tiên thuộc biên chế Phú Thọ tham dự môn điền kinh ở một kỳ SEA Games

Và trên đường chạy 400m, quả thực Ngọc Tưởng đã làm được điều ấy. Anh cán đích với thành tích 45 giây 53, không những phá kỷ lục quốc gia của chính mình mà còn vượt qua cả kỷ lục SEA Games cũ. Tuy vậy, một chút tiếc nuối khi Tưởng chỉ giành Huy chương Bạc vì VĐV nhập tịch của Thái Lan là Joshua Robert cán đích với thành tích 45 giây 13,

Ngọc Tưởng đã dẫn trước trong phần lớn quãng đường nhưng để đối thủ nhập tịch của Thái Lan nước rút trong những mét cuối

Chia sẻ sau khi đạt huy chương bạc dù đã phá kỷ lục quốc gia. Ngọc Tưởng cho biết: "Cảm xúc của em nửa buồn nửa vui. Vui vì đã đạt mục tiêu phá kỷ lục thêm một lần nữa. Nhưng buồn vì gặp một đối thủ quá mạnh.“, Có thành tích này, chàng trai gửi lời đến những người thân yêu: “Em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, các thầy và mọi người ở Phú Thọ đã luôn ủng hộ em và giúp đỡ em những lúc khó khăn nhất”.

Tạ Ngọc Tưởng trở thành vận động viên của Phú Thọ đầu tiên có huy chương điền kinh SEA Games

Thực tế, cơ hội để Tạ Ngọc Tưởng có được tấm Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games lần này còn rất rộng mở, khi VĐV 20 tuổi còn thi đấu 1 đến 2 nội dung khác là 4x400m hỗn hợp nam nữ và 4x400m tiếp sức nam.

Những thông tin ở các nội dung thi đấu tiếp theo của Tạ Ngọc Tưởng và các vận động viên Phú Thọ, đoàn thể thao Việt Nam sẽ được phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cập nhật một cách nhanh nhất.

Huy Trần (Từ Bangkok, Thái Lan)