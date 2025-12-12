Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất: Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2

Sau 2 ngày thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 14 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng.

Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung bơi 4x200m tự do nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Sau hai ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 33, các vận động viên Việt Nam đã giành được 14 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam bứt tốc, vượt qua Indonesia và Singapore để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Bơi đang là đội tuyển có thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam khi đã giành đến 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

3 huy chương Vàng của đội tuyển Bơi thuộc về Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp cá nhân), Phạm Thanh Bảo (100m ếch) và 4x200m tự do nam (Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng).

Đội tuyển Điền kinh nhập cuộc ngày 11/12, đã giành được 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Hai tấm huy chương Vàng mà đội tuyển Điền kinh giành được thuộc về Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy 3 bước nam) và Bùi Thị Ngân (chạy 1.500m nữ).

Đội tuyển Bơi đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 3 huy chương Vàng. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đội tuyển Taekwondo cũng đóng góp cho thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Nguyễn Xuân Thành, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình và Trầm Đăng Khoa là những người “mở hàng” vàng cho Taekwondo Việt Nam khi giành chiến thắng ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội.

Tấm huy chương Vàng thứ 2 của Taekwondo thuộc về Nguyễn Hồng Trọng ở hạng cân 54kg.

Thể dục dụng cụ mới bước vào ngày thi đấu đầu tiên nhưng đã liên tiếp giành được 2 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Hai tấm huy chương Vàng mà Thể dục dụng cụ Việt Nam đã có được thuộc về Nguyễn Ngọc Xuân Thiện (ngựa quay) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo).

Các đội tuyển khác là Đua thuyền, Bi sắt, Jujitsu, Judo và Karate cũng đã có được 1 huy chương Vàng ở SEA Games 33.

Đua thuyền chính là môn đã “mở hàng” huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải đấu trên đất Thái Lan, sau khi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung canoeing đôi nữ cự ly 500m.

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Văn Dũng đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Indonesia trong trận chung kết nội dung shooting để giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho môn Bi sắt.

Karate và Thể dục dụng cụ tỏa sáng để mang HCV về cho đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên là những vận động viên đã giành huy chương Vàng đầu tiên cho Karate khi chiến thắng ở nội dung quyền biểu diễn karate đồng đội nữ.

Tấm huy chương Vàng của đội tuyển Jujitsu thuộc về Đặng Đình Tùng sau khi anh đánh bại võ sỹ Philippines ở chung kết hạng cân 69kg.

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh của đội tuyển Judo cũng ghi tên mình vào “danh sách vàng” với chiến thắng ở chung kết nội dung Nage no Kata.

Đoàn thể thao Thái Lan vững chắc ngôi đầu

Đội thể thao chủ nhà Thái Lan đang tạo nên sự áp đảo so với các đoàn trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games.

Đoàn chủ nhà đã bùng nổ ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên với việc giành đến 19 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu thứ 2, Thái Lan tục chứng tỏ lợi thế sân nhà bằng việc giành thêm 22 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Trong số các môn đã thi đấu, Đua thuyền đang là đội tuyển thi đấu ấn tượng nhất cho đoàn Thái Lan khi giành đến 7 huy chương Vàng.

Điền kinh, Jujitsu và Taekwondo - mỗi môn thi đấu cũng mang về cho đoàn thể thao nước chủ nhà 4 huy chương Vàng.

Thái Lan vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Thành tích này giúp cho đoàn thể thao Thái Lan vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp với 41 huy chương Vàng, 24 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng.

Indonesia và Singapore đua top 3

Ngoại trừ Thái Lan, hai đoàn thể thao khác là Indonesia và Singapore cũng đang thi đấu thành công để tạo ra cuộc cạnh tranh với đoàn Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, đoàn thể thao Indonesia đã giành được 13 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng.

Cũng giống đoàn Việt Nam, Bơi đang là đội tuyển có thành tích tốt nhất của Indonesia khi đóng góp 3 huy chương Vàng.

Trong khi đó, đoàn thể thao Singapore đã có 9 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng để đứng thứ tư bảng tổng sắp.

Đội tuyển Bơi của Singapore đang thi đấu ấn tượng nhất khi giành đến 5 huy chương Vàng trên đường đua xanh.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt là Philippines (6 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 21 huy chương Đồng), Malaysia (3, 12, 21), Myanmar (2, 6, 3), Lào (1, 1, 9), Brunei (0, 1, 1) và Timor Leste (0, 0, 2).

