SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp giành được huy chương

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam đã “mở hàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam bằng 4 tấm huy chương Đồng ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 33.

SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp giành được huy chương

Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích thi đấu nội dung biểu diễn. Ảnh: TTXVN

Đoàn thể thao Việt Nam đã liên tiếp có được 4 huy chương ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 33.

4 tấm huy chương Đồng mà đoàn Việt Nam giành được tính đến thời điểm này đều đến từ môn Jujitsu.

Tấm huy chương Đồng đầu tiên thuộc về Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích ở nội dung Duo Show Nữ.

Ngay sau thành tích của Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích, các vận động viên nam cũng thi đấu ấn tượng.

Trần Hữu Tuấn-Tơ Anh Minh và Sái Công Nguyên-Nguyễn Anh Tùng liên tiếp giành hai huy chương Đồng nội dung Duo Show Nam môn Ju-Jitsu.

Tấm huy chương Đồng thứ tư thuộc về Đặng Đình Tùng ở nội dung đối kháng hạng 77 kg nam, sau khi thua võ sỹ nước chủ nhà Thái Lan.

Cùng với Jujitsu, các vận động viên Taekwondo cũng đã nhập cuộc và thi đấu thành công.

Cặp vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc đã xuất sắc đánh bại cặp đôi Thái Lan để vào chung kết nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn.

Ở chung kết diễn ra vào đầu giờ chiều nay, Việt Nam sẽ gặp Singapore để tranh tấm huy chương Vàng.

Ở môn Bơi, các vận động viên bước vào vòng loại và hầu hết ghi tên mình vào chung kết để tranh huy chương.

Jeremie Luong và Trần Văn Nguyễn Quốc giành quyền vào chung kết 100m tự do, với thành tích lần lượt là 50,63 giây và 50,85 giây.

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên hoàn thành đợt bơi vòng loại 200m bơi bướm với thời gian 2 phút 16,24 giây xếp thứ ba vòng loại, vào chung kết để tranh huy chương.

Nguồn Vietnam+

