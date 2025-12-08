Phút bù giờ nghiệt ngã, tuyển nữ Việt Nam gục ngã trước Philippines

Đội tuyển nữ Việt Nam chơi nhỉnh hơn Philippines trong suốt 90 phút thi đấu, tuy nhiên bàn thua bất ngờ ở những phút cuối cùng của trận đấu đã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung trắng tay.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B, SEA Games 33, diễn ra vào tối 8/12. Thất bại có phần nghiệt ngã với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung khi đội bóng của ông chơi tốt hơn đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Sau thất bại bất ngờ trước Myanmar ở lượt trận đầu tiên, tuyển nữ Philippines bước vào trận đấu gặp Việt Nam với quyết tâm cao. Các cô gái Philippines với lợi thế thể hình đã đẩy mạnh tranh chấp, khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi thể lực của Philippines. Ảnh: Mạnh Quân

Mặc dù tuyển Việt Nam dứt điểm nhiều hơn trong hiệp một, tuy nhiên hầu hết các pha dứt điểm đều không gây ra nhiều khó khăn cho khung thành của McDaniel. Philippines cũng chỉ có một pha bóng đáng chú ý trong hiệp một khi Alexa Pino sút bóng vọt xà ở phút 14.

Bước vào hiệp hai, tuyển Việt Nam đã chiếm lĩnh thế trận, đẩy Philippines vào thế phòng thủ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung chưa có sự thay đổi ở 1/3 cuối sân khi các tuyển thủ nữ Việt Nam tỏ ra khá vội vàng trong khâu dứt điểm, cho nên những cơ hội liên tục trôi qua. Bất ngờ nổ ra ở phút bù giờ thứ ba khi Ramirez Mary Louise có mặt đúng vị trí để dứt điểm bồi sau cú cản phá của Kim Thanh, giúp Philippines mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng muộn đã giúp Philippines giành chiến thắng.

Cầu thủ Philippines ăn mừng bàn thắng ở phút bù giờ. Ảnh: Mạnh Quân

Từ nguy cơ cao bị loại, tuyển nữ Philippines đã sống lại hy vọng vào bán kết khi họ có quyền tự quyết ở trận gặp Malaysia ở lượt cuối. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối.

Nguồn dantri.com.vn