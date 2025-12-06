Giải bóng bàn đồng đội Phú Thọ mở rộng lần thứ I năm 2025

Ngày 6/12, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Câu lạc bộ bóng bàn Đoan Hùng đã tổ chức Giải bóng bàn đồng đội Phú Thọ mở rộng lần thứ nhất năm 2025 tranh cup UNREX.

Các vận động viên thi đấu nội dung đồng đội nam

Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của 250 tay vợt thuộc 70 câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu tại 2 nội dung đồng đội và đôi hỗn hợp. Giải đấu là sân chơi bổ ích giúp các vận động viên được nâng cao kỹ năng thi đấu, rèn luyện thể chất, tinh thần và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn trong cộng đồng, tạo sân chơi cho những người đam mê bóng bàn có nhiều cơ hội tham gia thi đấu, giao lưu. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 6,7/12/2025.

Một số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên:

Các tay vợt sẽ thi đấu 2 nội dung đồng đội và đôi hỗn hợp tại giải

Trường Quân