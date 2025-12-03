Phát động giải chạy vì cộng đồng Uprace 2025

Ngày 3/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Thọ và Trường Đại học Hùng Vương tổ chức phát động Chương trình chạy bộ gây Quỹ từ thiện Uprace năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Quốc tế khuyết tật 3/2/2025. Tham gia buổi phát động có đại diện lãnh đạo: Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ và gần 500 vận động viên là thành viên các CLB Runner 19, 88, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương...

Uprace là sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí trên nền tảng web/mobile Uprace, dành cho tất cả mọi người. Người tham gia có thể tự do chạy vào bất kỳ thời gian, địa điểm nào và chủ động ghi lại kết quả trên các thiết bị di động như điện thoại, đồng hồ thể thao... với mục tiêu tích lũy quãng đường chạy càng nhiều càng tốt. Sự kiện không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe cho người dân mà còn phát huy vai trò cộng đồng trong việc hỗ trợ sinh kế, phương tiện cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, với thông điệp “một bước chạy, một hành động ý nghĩa”.

Trong hai năm 2023 - 2024, tỉnh Phú Thọ nằm trong tốp 20 địa phương dẫn đầu toàn quốc tham gia giải chạy Uprace. Thông qua các giải chạy Uprace, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh (trước hợp nhất) được hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng để trao 25 suất học bổng cho học sinh mồ côi, khuyết tật và hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ gia đình người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động giải chạy vì cộng đồng Uprace được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và gây quỹ hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Sự kiện không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

