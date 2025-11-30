{title}
Từ ngày 28-30/11, tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An (TP. Đà Nẵng), Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp với Hội Golf TP. Đà Nẵng tổ chức “Giải Vô địch các Hội Golf toàn quốc 2025”. Giải quy tụ các đội tuyển đại diện cho các Hội golf trên toàn quốc, tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên tổ chức năm 2024 tại Hải Phòng.
Giải đấu được đánh giá là sân chơi uy tín, góp phần kết nối cộng đồng golf cả nước, thúc đẩy phong trào tập luyện và nâng cao chất lượng chuyên môn của các Hội golf địa phương. Các vận động viên tham dự đều là hội viên có đủ điều kiện theo Điều lệ: Có thời gian sinh hoạt tối thiểu một năm tại Hội, có quê quán, hộ khẩu hoặc hoạt động doanh nghiệp tại địa phương; đồng thời sở hữu VHandicap xác thực theo quy định.
Phú Thọ giành ngôi vô địch đồng đội nam và nữ tại Giải Vô địch các Hội Golf toàn quốc 2025
Ở nội dung đồng đội nam, mỗi đội đăng ký 6 VĐV chính thức và tối đa 6 dự bị theo cơ cấu 3 bảng đấu; nội dung nữ gồm 4 VĐV chính thức và tối đa 4 dự bị theo 2 bảng. Tất cả VĐV dự giải đều là golfer nghiệp dư, có quốc tịch Việt Nam; không bao gồm VĐV dưới 18 tuổi và thành viên đội tuyển quốc gia giai đoạn 2024-2025.
Với tinh thần thi đấu quyết tâm và phong độ ổn định, các golfer Phú Thọ đã có màn thể hiện xuất sắc. Ở cả hai nội dung nam và nữ, đội tuyển Hội Golf Phú Thọ liên tục dẫn đầu qua các vòng đấu, thể hiện kỹ thuật chắc chắn, chiến thuật hợp lý và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.
Các VĐV đội nữ Phú Thọ mừng chức vô địch đồng đội nữ
Kết thúc giải, đội tuyển Phú Thọ xuất sắc giành ngôi vô địch toàn đoàn ở cả hai bảng nam và nữ, tạo nên dấu mốc ấn tượng tại Giải Vô địch Các Hội Golf Toàn quốc 2025, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của phong trào golf Đất Tổ.
Vĩnh Hà
