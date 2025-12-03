Thái Lan mở thêm 10.000 chỗ ngồi miễn phí cho lễ khai mạc SEA Games 33

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, có một tin vui cho người hâm mộ thể thao khi nước chủ nhà Thái Lan ngày 2/12 thông báo mở thêm 10.000 chỗ ngồi miễn phí cho lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) trên Sân vận động Rajamangala vào ngày 9/12 tới.

Sân vận động quốc gia Rajamangala, Thái Lan. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Sau khi đợt vé đầu tiên cho lễ khai mạc nhanh chóng được bán hết, Ban tổ chức đã công bố thêm 10.000 chỗ ngồi tại Khu W, Sân vận động Quốc gia Rajamangala, cho lễ khai mạc hoành tráng vào ngày 9/12. Khán giả có thể đăng ký qua trang web https://seagames2025.org hoặc qua tài khoản Line: @SEAGAMES bắt đầu từ 14h00 ngày 3/12.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cho biết thêm 1.000 chỗ ngồi không cần đặt trước sẽ được bố trí tại điểm đăng ký gần Sân bóng đá Số 1, ưu tiên cho người cao tuổi và người khuyết tật.

Chỗ ngồi sẽ được phân bổ theo nguyên tắc “ai đến trước được phục vụ trước”, mỗi người đăng ký có thể thêm một người đi cùng trong hệ thống. Sau khi đăng ký thành công, khán giả phải xuất trình mã QR và giấy tờ tùy thân tại điểm kiểm tra lối vào, với công dân Thái Lan là căn cước công dân và với người nước ngoài là hộ chiếu bản gốc.

Nguồn baotintuc.vn