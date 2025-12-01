U17 Việt Nam dự giải châu Á, san bằng kỷ lục của Nhật Bản

Đội tuyển U17 Việt Nam trở thành đội thứ 7 của bóng đá nước ta giành vé dự vòng chung kết (VCK) các giải đấu châu lục trong năm nay. Thành tích này giúp bóng đá Việt Nam bắt kịp kỷ lục của Nhật Bản.

7 đội bóng Việt Nam giành được vé dự VCK các giải bóng đá châu Á trong năm 2025 gồm U17 Việt Nam, U23 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đội tuyển U20 nữ, đội tuyển U17 nữ, đội tuyển futsal nam Việt Nam, đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

U17 Việt Nam là đội thứ 7 của bóng đá nước ta trong năm nay giành quyền dự VCK châu Á. Ảnh: An An

Đây là kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam. Đáng nói hơn nữa, trên khắp bình diện châu Á, chỉ có Nhật Bản là nền bóng đá từng thực hiện được thành tích này.

Chưa hết, tất cả các đội tuyển của bóng đá Việt Nam nói trên, đều kết thúc chiến dịch vòng loại châu Á của từng đội với thành tích bất bại.

Thậm chí, ngoại trừ các đội futsal nam và nữ, tất cả các đội tuyển còn lại, gồm U23 Việt Nam, U17 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội U20 nữ và đội U17 nữ Việt Nam đều vượt qua vòng loại với thành tích không để thủng lưới.

U22 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích không để thủng lưới. Ảnh: Đỗ Minh Quân

Mới nhất, đội tuyển U17 Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng loại châu Á vào hôm qua (30/11), với thành tích 5 trận toàn thắng, đạt 15 điểm tuyệt đối, ghi được đến 30 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Những thông số trên cho thấy bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển căn cơ trong vài năm trở lại đây, cả về chiều sâu (cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến các đội trẻ) lẫn chiều rộng (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal).

Đây là điều mà không có nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á làm được. Xét công bằng, nếu các đội từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến các đội trẻ của Indonesia, Philippines và Malaysia không sử dụng ồ ạt các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ, đại diện của các nền bóng đá này không phải là đối thủ của các đội tuyển Việt Nam.

Riêng bóng đá nam Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup, đương kim vô địch U23 Đông Nam Á, đồng thời là ứng cử viên vô địch hàng đầu cho bộ huy chương vàng nội dung bóng đá nam SEA Games 33.

Nguồn dantri.com.vn