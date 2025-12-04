ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng cho kỷ lục HCV ở SEA Games 33

Dù đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, ĐT bóng đá nữ Việt Nam vẫn có được sự chuẩn bị phù hợp để hướng tới mục tiêu lần thứ năm liên tiếp giành HCV SEA Games, một thành tích chưa từng đội nào làm được trong lịch sử Đại hội thể thao khu vực.

SEA Games 33 chuẩn bị khởi tranh ở Thái Lan và ĐT bóng đá nữ Việt Nam như thường lệ vẫn là một trong những đội tuyển nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cho tham vọng tiếp tục mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV.

Ảnh: Như Đạt

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang là đội tuyển nắm giữ bốn tấm HCV liên tiếp của các kỳ SEA Games, thành tích chưa đội nào có được trong suốt lịch sử 40 năm tổ chức.

Thực tế, sau 13 lần bóng đá nữ được tổ chức ở các kỳ SEA Games, mới chỉ có hai đội tuyển bước lên bục cao nhất và mang về tấm HCV là Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, ĐT nữ Việt Nam có tám lần được hưởng niềm vui và năm lần còn lại thuộc về Thái Lan.

Do đó, đương nhiên Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục là những đội tuyển được đánh giá cao nhất cho tấm HCV ở kỳ SEA Games năm nay, kỳ Đại hội được tổ chức ở Thái Lan.

Năm nay, tham dự môn bóng đá nữ SEA Games có tất cả bảy đội tuyển, được chia thành hai bảng. Bảng A gồm Thái Lan, Singapore và Indonesia trong khi bảng B có Việt Nam, Myanmar và Malaysia.

Cách chia bảng của SEA Games năm nay mang đến bảng đấu gần tương tự như SEA Games 2023 cách đây hai năm ở Campuchia. Điều đó đặt ra những thách thức cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng đấu bảng. Cách đây hai năm, ĐT nữ Việt Nam thua Philippines ở lượt trận cuối cùng và phải nhờ đến chỉ số phụ mới có thể giành vé vào bán kết.

Năm nay, một bảng đấu tương tự với những đối thủ không hề dễ chơi như Philippines và Myanmar đặt ra những bài toán về sự cẩn trọng cho ĐT nữ Việt Nam để tránh rơi vào tình cảnh khó khăn, hồi hộp như giải đấu năm 2023.

Để chuẩn bị cho SEA Games năm nay, ĐT nữ Việt Nam đã có hơn một tháng rèn quân tại Hà Nội, kết hợp với chuyến tập huấn tại Nhật Bản để có những trận đấu cọ xát. Nhìn chung, đây là quá trình chuẩn bị tích cực, phù hợp với điều kiện thực tại của bóng đá nữ Việt Nam.

Trước đó hồi tháng 8, ĐT nữ Việt Nam đã trải qua giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 tại sân nhà và giành được hạng ba. Ở giải đấu đó, dù không gặp Philippines và Myanmar nhưng những gì các đội bóng này thể hiện cũng đã giúp HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam phần nào nhìn nhận được sức mạnh của đối thủ tại SEA Games lần này.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện trên đất Thái Lan. Ảnh: VFF

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 của ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng ta đều biết các nước cũng đầu tư rất nhiều cho các đội như nhập tịch các vận động viên về rất nhiều và ào ạt gây khó khăn cho chúng ta con người Việt Nam thấp bé, sức mạnh yếu. Nhưng bù lại chúng ta có tinh thần ý chí nhanh nhẹn khéo léo. Đội cũng đã được lãnh đạo VFF tạo nhiều điều kiện đi thi đấu tập huấn nước ngoài cọ sát với những đối tượng hay hơn để chúng ta học hỏi rút kinh nghiệm. Quãng thời gian rèn luyện ở Nhật Bản vừa qua với một số trận giao hữu giúp cho đội hoàn thiện chuyên môn, tự tin hướng tới SEA Games với mục tiêu cao nhất".

Tất nhiên, vẫn có những lo lắng với ĐT nữ Việt Nam khi các đối thủ đang có sự “thay máu” nhanh chóng với lực lượng trẻ trong khi HLV Mai Đức Chung vẫn sử dụng bộ khung gồm hầu hết các cầu thủ đã và đang chuẩn bị bước qua độ tuổi 30 như Huỳnh Như, Bích Thùy, Diễm My, Hải Yến, Kim Thanh ...

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình ở SEA Games 33 bằng trận đấu với Malaysia ngày 5/12. Sau đó lần lượt sẽ là các trận gặp Philippines, Myanmar vào các ngày 8 và 11/12. Việc các nhân tố lớn tuổi của ĐT nữ Việt Nam có thể duy trì được phong độ cao trong suốt cả kỳ SEA Games hay không cũng là dấu hỏi lớn khi mật độ thi đấu 3 ngày/trận là không hề dễ chịu với các nhân tố đứng tuổi.

Dù vậy, ĐT nữ Việt Nam đã không ít lần vượt khó thành công để tạo nên những kỳ tích trong quá khứ. Hy vọng rằng với ý chí của các cô gái cộng thêm sự mát tay của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam sẽ lại mang vinh quang về cho tổ quốc với lần thứ năm liên tiếp giành HCV ở một kỳ SEA Games.

Nguồn vov.vn