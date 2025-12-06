Thể thao
Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Sáng 6/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức giao lưu thể thao giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và các cơ quan trong khối nội chính tỉnh chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 - 05/01/2026).

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Quách Thế Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV

Các VĐV của các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Thi hành án Dân sự tỉnh; Sở Tư pháp; Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy thi đấu các nội dung đôi lãnh đạo và đôi cán bộ, công chức của môn Bóng bàn và Pickleball. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng, đồng thời tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, qua đó thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao.

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Các VĐV thi đấu môn Bóng bàn nội dung đôi lãnh đạo

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Các VĐV thi đấu môn Pickleball

Sau loạt trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đôi VĐV. Môn Bóng bàn, đôi VĐV của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đạt giải Nhất nội dung đôi lãnh đạo; đôi VĐV của Công an tỉnh đạt giải Nhất nội dung đôi cán bộ, công chức. Môn Pickleball, đôi VĐV của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt giải Nhất nội dung đôi lãnh đạo; đôi VĐV của Công an tỉnh đạt giải Nhất nội dung đôi cán bộ, công chức.

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giải nội dung đôi lãnh đạo môn Bóng bàn

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giải nội dung đôi lãnh đạo môn Pickleball

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giải nội dung đôi cán bộ, công chức môn Bóng bàn

Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giải nội dung đôi cán bộ, công chức môn Pickleball

Phương Thanh


Phương Thanh

