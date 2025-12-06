Thể thao
175 võ sinh, HLV đạt chuẩn tại Kỳ thi thăng đẳng cấp Quốc gia môn Karate năm 2025

Ngày 6/12, tại Nhà thi đấu Trường THPT Chuyên Hùng Vương (phường Thanh Miếu), Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Quốc gia môn Karate phối hợp Liên đoàn Võ thuật Phú Thọ tổ chức Kỳ thi thăng đẳng cấp Quốc gia năm 2025, quy tụ 178 võ sinh, HLV, võ sư từ 30 CLB trên toàn quốc. Kết quả, 175 thí sinh vượt qua các nội dung thi lý thuyết và thực hành, được Cục Thể dục thể thao cấp Giấy chứng nhận thăng đẳng.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ.

Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 178 võ sinh, HLV, võ sư đến từ 30 CLB ở các tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai và chủ nhà Phú Thọ. Các võ sinh, HLV, võ sư trải qua các nội dung thi lý thuyết và thực hành ở một số cấp độ như: Nhất đẳng, Nhị đẳng, Tam đẳng và Tứ đẳng. Trong đó, phần thực hành thi hai nội dung Quyền thuật và Đối kháng theo Luật Karate Việt Nam.

Các võ sinh thi thăng đẳng cấp Quốc gia nội dung Quyền thuật.

Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ giám khảo, đã có 175 võ sinh, HLV và võ sư vượt qua Kỳ thi thăng đẳng cấp Quốc gia môn Karate năm 2025 và được Cục Thể dục thể thao cấp Giấy chứng nhận thăng đẳng cấp.

Phần thi Đối kháng của các võ sinh.

Kỳ thi thăng đẳng cấp Quốc gia môn Karate là dịp quan trọng để giới chuyên môn đánh giá trình độ cũng như quá trình luyện tập thực tế của các võ sinh, HLV và võ sư tại các CLB Karate trên toàn quốc. Qua đó, tạo sân chơi để các võ sinh cọ xát, trau dồi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Karate tại các địa phương.

Đại Nguyễn


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quốc gia tỉnh Phú Thọ năm 2025 chuyên môn Võ thuật phường thanh miếu Thái nguyên Hải phòng Tập luyện Việt nam
Tin liên quan

Gợi ý

