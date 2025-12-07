Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33

Sáng 7/12, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan, được tổ chức trọng thể.

Đoàn thể thao Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài, sáng 7/12.

Từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, có 113 thành viên đã lên đường trong ngày 7/12. Đến thời điểm hiện tại, có 16 đội tuyển đã sang Thái Lan.

Dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, 81 thành viên lên đường trong sáng 7/12 gồm các cán bộ Đoàn, huấn luyện viên và vận động viên thuộc các đội: Xe đạp, Canoeing, Bơi, Mô tô nước, Cầu mây, Thể dục dụng cụ...

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia; sẽ thi đấu ở 47/66 môn, tranh tài ở 443/573 nội dung thi đấu tại Đại hội.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định: Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Vận động viên Nguyễn Thị Hương (môn Canoeing) chia sẻ, tại SEA Games 32, Canoeing không có trong chương trình thi đấu nên tại Đại hội lần này, cô và các đồng đội thêm quyết tâm, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Trong niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, hy vọng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng sự chuẩn bị công phu của các đội tuyển, Thể thao Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại SEA Games 33.

