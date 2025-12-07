Hơn 800 vận động viên tham dự Giải Vô địch trẻ Karate Phú Thọ mở rộng lần thứ III

Ngày 7/12, tại Nhà thi đấu Trường THPT Chuyên Hùng Vương (phường Thanh Miếu), Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải Vô địch trẻ Karate Phú Thọ mở rộng lần thứ III năm 2025.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Giải đấu năm nay thu hút 812 VĐV là các võ sinh nam, nữ từ 36 CLB, đội tuyển Karate trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố lân cận gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai tham gia. Các VĐV thi đấu hai nội dung: KATA (biểu diễn) cá nhân, đồng đội và KUMITE (đối kháng) theo hình thức loại trực tiếp ở nhiều hạng cân và lứa tuổi khác nhau để tìm ra chủ nhân của 170 bộ huy chương.

Các VĐV tranh tài ở nội dung KUMITE cá nhân nữ hạng cân dưới 40kg lứa tuổi 13 - 14.

Các VĐV nhí tạo nên những màn tranh tài kịch tính và hấp dẫn.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, các VĐV đã mang đến nhiều màn đồng diễn võ thuật cũng như thi đấu đối kháng hấp dẫn và đầy kịch tính. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 170 giải Nhất, 170 giải Nhì và 340 giải Ba cho các VĐV đạt thành tích cao. Đồng thời, trao giải Nhất toàn đoàn cho Võ đường Minh Tú Hà Nội; giải Nhì cho Võ đường Dương Sáng Phú Thọ và giải Ba toàn đoàn cho CLB Karate Ba Vì.

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao ở nội dung KUMITE cá nhân nam hạng cân 50kg lứa tuổi 13 - 15.

Trải qua 3 mùa tổ chức, Giải Vô địch trẻ Karate Phú Thọ mở rộng trở thành sân chơi uy tín ở khu vực miền núi phía Bắc; là nơi rèn luyện sức khoẻ, trao đổi kinh nghiệm thi đấu và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá năng lực của các VĐV để chuẩn bị lực lượng hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Quốc Đại