Việt Nam là thành viên sáng lập Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á

Theo thông tin từ Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, cuối ngày thi đấu 11/12 của SEA Games 33 tại Thái Lan, đại diện Liên đoàn Võ thuật tổng hợp các quốc gia trong khu vực gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore đã nhóm họp nhằm thống nhất các nội dung liên quan tới hoạt động của Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á (South East Asia Mixed Martial Arts Association, viết tắt là SEAMMAA).

Niềm vui của Quàng Văn Minh khi giành HCV lịch sử cho MMA Việt Nam, ngày 11/12/2025.

Theo Phó Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam Tống Ngọc Hòa - lãnh đội đội tuyển MMA Việt Nam tại SEA Games 33, đây là thông tin rất đáng mừng, thể hiện sự chủ động và tích cực của Võ thuật tổng hợp Việt Nam trong chuẩn hóa hoạt động của Võ thuật tổng hợp khu vực và quốc tế. Sự ra đời của SEAMMAA sẽ mở ra cơ hội rất lớn để Võ thuật tổng hợp thường xuyên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của các kỳ SEA Games tiếp theo (trong đó, 1 trong 6 thành viên sáng lập của SEAMMAA là Malaysia cũng chính là chủ nhà của SEA Games 34 vào năm 2027). Sau khi được đưa vào chương trình thi đấu biểu diễn tại SEA Games 33 và chương trình thi đấu chính thức của ASIAD 20 (năm 2026 tại Nhật Bản), Võ thuật tổng hợp sẽ có thêm giải Vô địch Đông Nam Á chính thức, dự kiến tổ chức vào năm 2026.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ giữa đại diện Võ thuật tổng hợp tại 6 quốc gia thành viên, SEAMMAA sẽ là tổ chức đại diện chính thức cho MMA Đông Nam Á trong các hoạt động nhằm định hướng phát triển bộ môn võ thuật này tại các quốc gia cũng như tại châu Á và đấu trường thế giới.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ: “các bên nhận thấy sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng của môn Võ thuật tổng hợp trong khu vực Đông Nam Á; có chung tầm nhìn trong việc chuẩn hóa, phát triển và thúc đẩy môn Võ thuật tổng hợp dưới sự quản lý thống nhất của một tổ chức khu vực; cùng mong muốn chính thức hợp tác để thành lập Hiệp hội Võ thuật Tổng hợp Đông Nam Á (SEAMMAA)".

Trên cơ sở ấy, đại diện Liên đoàn Võ thuật tổng hợp 6 quốc gia đồng ý xác lập những mục tiêu chính thức bao gồm: Chính thức thành lập và đăng ký Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á (SEAMMAA); Xây dựng bộ “Luật thống nhất” (Unified Rules) dành cho các giải Võ thuật tổng hợp nghiệp dư và chuyên nghiệp trong khu vực; Vận động đưa Võ thuật tổng hợp trở thành môn thi đấu tranh huy chương chính thức tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games); Thúc đẩy an toàn cho vận động viên, tinh thần thi đấu công bằng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống doping.

Vai trò của các thành viên sáng lập được nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo lâm thời nhằm xây dựng Điều lệ và Quy chế chính thức của SEAMMAA; Phối hợp tổ chức Giải vô địch SEAMMAA lần thứ nhất để thể hiện sự thống nhất trong khu vực; Mỗi thành viên Sáng lập chịu trách nhiệm làm việc với Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC) hoặc Cơ quan Thể thao nước mình nhằm đạt được sự công nhận chính thức cho Hiệp hội.

Về nguồn lực tài chính, đại diện Võ thuật tổng hợp các quốc gia sẽ tự chi trả các chi phí liên quan đến việc tham dự các cuộc họp và hoạt động theo biên bản ghi nhớ này (trừ khi có thỏa thuận khác). Ban Chỉ đạo sẽ tìm kiếm các cơ hội tài trợ và nguồn kinh phí để hỗ trợ việc thành lập trụ sở SEAMMAA...

Trước đó, ngày 11/12, các võ sĩ MMA Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng ngay lần đầu tiên góp mặt tại SEA Games 33. Sự kiện này được coi là tin vui tiếp theo cho Võ thuật tổng hợp Việt Nam.

