HLV Mai Đức Chung: “Tôi xin rút lui”

Sau khi dừng bước ở vòng bảng Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay tuyển nữ Việt Nam.

Trên sân Perth Ractangular, Việt Nam không thể làm nên bất ngờ, thua Nhật Bản 0-4 nên tụt xuống bét bảng của nhóm đội xếp thứ ba. Đội tuyển có cùng 3 điểm như Uzbekistan (A) và Philippines (B), nhưng kém hiệu số bàn thắng thua (-4 so với -2), chứng kiến hai đối thủ này giành vé vớt vào tứ kết.

Không chỉ khép lại giải đấu tại Australia, Việt Nam cũng hết cơ hội tranh suất dự World Cup nữ 2027 và Olympic 2028. Đây cũng là điểm dừng của HLV Mai Đức Chung. “Sau giải này, tôi cũng xin rút lui”, ông nói ở họp báo sau trận đấu tối 10/3. “Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế dẫn dắt đội tuyển”.

HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C Asian Cup nữ 2026, trên sân Perth Rectangular ở Australia ngày 10/3/2026. Ảnh: AFC

Ông Chung từng nhiều lần chia tay ĐTQG nữ, nhưng đều quay lại. Điển hình là giải Asian Cup nữ 2022 - nơi đội tuyển giành vé dự World Cup 2023. Khi đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) thuyết phục nhà cầm quân người Hà Nội tiếp tục công việc để dự giải thế giới. Sau giải đấu ở Australia và New Zealand trở về, ông quyết định nghỉ hưu và VFF cũng đã làm lễ tri ân. Nhưng đến tháng 5/2024, ông được mời trở lại.

Sau khi giành HC bạc SEA Games 33, HLV 76 tuổi ban đầu nói sẽ nghỉ, sau thay đổi là chờ đàm phán với VFF. Cuối cùng, ông được đề nghị tiếp tục dẫn dắt đến hết Asian Cup nữ. Khi ấy, VFF muốn duy trì tính liên tục do đội tuyển chỉ có hai tháng chuẩn bị, đồng thời khẳng định đã có sự chuẩn bị về người thay thế.

HLV Hoàng Văn Phúc được xem là ứng viên tiềm năng. Nhà cầm quân sinh năm 1964 từng dẫn dắt Hà Nội ACB, Quảng Nam, Sài Gòn FC – các đội đều đã giải thể. Đến 2021, ông về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội làm việc, rồi có giai đoạn làm Giám đốc kỹ thuật và HLV tạm quyền Hà Nội FC. Từ năm 2024, ông Phúc lên tuyển nữ làm trợ lý cho HLV Chung.

Tại Asian Cup nữ 2026, Việt Nam lần lượt thắng Ấn Độ 2-1 rồi thua Đài Loan 0-1. Dựa vào kết quả hai bảng còn lại, cơ hội đi tiếp của đội tuyển là có điểm, hoặc thua Nhật Bản cách biệt dưới hai bàn. Tuy nhiên, đối thủ thể hiện sức mạnh vượt trội và không cho Việt Nam bất kỳ khoảnh khắc nào để gây bất ngờ.

HLV Mai Đức Chung cho biết thể lực cầu thủ đã suy giảm sau khi quyết đấu Đài Loan dưới thời nắng nóng. Trước Nhật Bản, cường độ hoạt động của cầu thủ Việt Nam trong hiệp 2 không còn tốt. "Đối phương khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng. Chúng tôi khó khăn trong việc theo kịp tốc độ", ông Chung cho hay.

Dù vậy, HLV 76 tuổi vẫn khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò, đồng thời nhận lỗi khi không thể giúp Việt Nam vào tứ kết. Sau hơn 20 năm gắn bó với bóng đá nữ, ông khẳng định sự quan tâm ở châu Á cho các nữ cầu thủ đã cải thiện đáng kể. Bên cạnh Việt Nam và Thái Lan, châu Á có thêm Iran, Uzbekistan, Philippines. Các đội này vẫn chưa thể so bì với nhóm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Australia, nhưng các trận thua không còn quá cách biệt.

HLV Mai Đức Chung cho rằng để bóng đá nữ phát triển, Việt Nam vẫn cần tập trung vào đào tạo trẻ và phát triển phong trào. “Phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là đào tạo trẻ”, ông nói. “Nhiều trường học, cơ sở đào tạo, địa phương cùng chung tay thì phong trào mới mạnh lên, từ đấy giúp cải thiện ĐTQG”.

Theo vnexpress.net