Những sai lầm đẩy Tottenham tới bờ vực xuống hạng

Hàng loạt quyết định sai lầm của ban lãnh đạo, từ chuyển nhượng, quản lý đội hình đến chọn HLV tạm quyền, đang khiến Tottenham nguy cơ rớt khỏi Ngoại hạng Anh.

“Các thế hệ của gia đình Lewis đều ủng hộ CLB đặc biệt này và họ muốn điều mà người hâm mộ mong đợi - chiến thắng nhiều hơn”, nhà Lewis - gia đình tỷ phú sở hữu phần lớn cổ phần của Tottenham Hotspur thông qua tập đoàn đầu tư ENIC Group - tuyên bố sau khi Daniel Levy từ chức Chủ tịch điều hành hồi tháng 9/2025.

Daniel Levy dự khán trận Tottenham gặp West Ham ở Ngoại hạng Anh tại sân vận động Tottenham Hotspur, London, Anh ngày 19/10/2024. Ảnh: AP

Thông điệp này từng được phần lớn CĐV Tottenham hoan nghênh, với hy vọng cổ đông lớn của CLB sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn để đội bóng cạnh tranh danh hiệu. Gia đình Lewis khi đó đặt niềm tin vào CEO Vinai Venkatesham và HLV trưởng Thomas Frank, khẳng định họ có “đội ngũ phù hợp để tạo ra kỷ nguyên mới”.

Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, Tottenham lại đối mặt kịch bản ác mộng: nguy cơ rơi xuống Championship, trong bối cảnh đội bóng rối ren dưới quyền HLV tạm quyền Igor Tudor.

Đội hình Tottenham hiện bị tàn phá bởi chấn thương và mất tự tin. Họ là CLB duy nhất ở Ngoại hạng Anh chưa thắng trận nào trong năm 2026. Trước chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân của ĐKVĐ Liverpool ở vòng 30 Ngoại hạng Anh cuối tuần này, “Gà trống” chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm.

Xavi Simons (áo trắng) đi bóng trong trận Tottenham thua Aston Villa 1-2 ở vòng ba Cup FA ngày 1/11/2025. Ảnh: Shutterstock

Báo Anh Daily Mail chỉ ra những sai lầm lớn của ban lãnh đạo khiến Tottenham rơi vào tình thế nguy hiểm. Đầu tiên là đánh giá sai chất lượng đội hình.

Sau kỳ chuyển nhượng hè 2025, giám đốc thể thao Johan Lange tuyên bố Tottenham sở hữu đội hình có sự cân bằng và chất lượng để cạnh tranh trên mọi đấu trường.

CLB đã chiêu mộ Mohammed Kudus và Xavi Simons, đồng thời mua đứt Kevin Danso và Mathys Tel. Tuy nhiên, CLB thành London thất bại trong việc chiêu mộ Eberechi Eze và Morgan Gibbs-White.

Đội hình vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng rõ rệt. Tottenham thiếu một hậu vệ trái khi Destiny Udogie liên tục chấn thương, buộc hậu vệ phải Djed Spence phải đá trái, khiến Pedro Porro quá tải.

Ngoài ra, họ không tìm được người thay thế xứng đáng cho Son Heung-min, cũng như thiếu một tiền vệ sáng tạo. Vấn đề càng nghiêm trọng khi Dejan Kulusevski và James Maddison dính chấn thương dài hạn.

Bản hợp đồng trị giá 70 triệu USD Simons được kỳ vọng giải quyết bài toán sáng tạo, nhưng việc đặt toàn bộ gánh nặng lên một cầu thủ mới đến Ngoại hạng Anh là quá mạo hiểm.

HLV Thomas Frank cầm cốc in logo Arsenal trước trận Tottenham thua 2-3 trên sân Bournemouth ở vòng 21 Ngoại hạng Anh ngày 7/1. Ảnh: PA Wire

Chậm trễ sa thải Thomas Frank. Trong thời kỳ làm chủ tịch, Daniel Levy thường hành động nhanh khi niềm tin với HLV suy giảm, như việc sa thải Nuno Espirito Santo chỉ sau 4 tháng năm 2021.

Nhưng với Frank, Tottenham lại kiên nhẫn quá mức. Lối chơi phản ứng thụ động cùng những phát biểu khiêm tốn về tham vọng CLB khiến đa số người hâm mộ không hài lòng.

Chuông cảnh báo vang lên từ tháng 11, khi Tottenham chỉ tạo ra 0,05 bàn thắng kỳ vọng (xG) trong trận thua Chelsea 0-1. Sau đó, họ tiếp tục có xG chỉ 0,07 trong trận thua Arsenal 1-4.

Thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ngày 14/12 được xem là bước ngoặt. Tuy nhiên Frank vẫn dẫn dắt thêm 10 trận tại Ngoại hạng Anh, chỉ thắng duy nhất một trận trước Crystal Palace.

Tottenham hy vọng kịch bản như khi Venkatesham từng kiên nhẫn với Mikel Arteta tại Arsenal năm 2020. Nhưng khác biệt là tập thể dưới trướng Frank lần này không cho thấy dấu hiệu cải thiện nào. Khi CLB quyết định thay đổi vào ngày 11/2, đội hình đã kiệt quệ và mất hoàn toàn niềm tin.

Conor Gallagher (trái) và Xavi Simons thất vọng trong trận Tottenham thua Arsenal 1-4 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh ngày 22/2/2026. Ảnh: Shutterstock

Kỳ chuyển nhượng tháng 1 đầy chủ quan. Kỳ chuyển nhượng giữa mùa của Tottenham có thể là một trong những giai đoạn tệ nhất lịch sử CLB.

Bất chấp phong độ sa sút và khủng hoảng chấn thương, Tottenham chỉ chiêu mộ Conor Gallagher và hậu vệ trẻ Brazil Souza, đồng thời bán Brennan Johnson - cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Europa League mùa trước - cho Crystal Palace. CLB cũng thất bại trong việc tuyển mộ Andy Robertson từ Liverpool hay Antoine Semenyo từ Bournemouth.

Trái lại, West Ham - khi đó nằm trong nhóm xuống hạng - đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ như Taty Castellanos, Adama Traore và Axel Disasi để cứu vãn mùa giải.

Khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 2/2, Tottenham vẫn hơn nhóm xuống hạng 9 điểm và dường như tin rằng họ sẽ không bị kéo vào cuộc đua trụ hạng.

Không kiểm soát phát ngôn của Romero. Sau trận hòa Man City 2-2 ngày 1/2, đội trưởng Cristian Romero đăng Instagram chỉ trích tình trạng đội hình: “Không thể tin nổi và đáng xấu hổ”.

Bài đăng được xem là lời công kích ban lãnh đạo vì không tăng cường lực lượng trong tháng 1. HLV Frank, khi đó còn dẫn dắt CLB, từ chối tiết lộ liệu Romero có bị kỷ luật hay không. Việc trung vệ người Argentina nhiều lần công khai chỉ trích CLB cho thấy khoảng trống lãnh đạo cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

HLV Igor Tudor phớt lờ Antonin Kinsky khi rút anh khỏi sân trong trận Tottenham thua Atletico 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 10/3/2026. Ảnh: PA Wire

Phát triển cầu thủ trẻ thiếu định hướng. 17 phút “ác mộng” của thủ thành 22 tuổi Antonin Kinsky trong trận gặp Atletico Madrid tại UEFA Champions League được xem là ví dụ cho cách Tottenham quản lý cầu thủ trẻ.

Kinsky được tuyển mộ hồi tháng 1/2025 do thủ môn số một Guglielmo Vicario chấn thương. Nhưng anh chỉ ra sân hai trận từ tháng 5 trước khi bị đẩy vào trận đấu vòng 1/8 Champions League đầy căng thẳng.

Tình cảnh tương tự xảy ra với Mathys Tel - bản hợp đồng 40 triệu USD nhưng mới đá chính 7 trận ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, tài năng 19 tuổi Archie Gray - một trong số ít điểm sáng - thường xuyên phải đá trái vị trí để lấp chỗ trống trong đội hình.

Bổ nhiệm Igor Tudor gây tranh cãi. Quyết định bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền cũng bị xem là sai lầm.

Dù phải đối mặt với đội hình sứt mẻ, nhà cầm quân người Croatia chưa giúp tình hình cải thiện. Đội hình ra sân thiếu ổn định, hệ thống chiến thuật không phù hợp với nhân sự sẵn có. Phong cách kỷ luật cứng rắn của Tudor cũng không phù hợp với một tập thể vốn đã mất tự tin.

Chưa đầy một tháng sau khi bổ nhiệm Tudor, Tottenham đang đối mặt tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết - và gần như không còn chỗ cho sai lầm tiếp theo.

