Thoát hiểm ngoạn mục, tuyển nữ Việt Nam nhận tin vui từ FIFA

Đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên xếp thứ 36 thế giới sau khi giành vé vào bán kết SEA Games 33.

Tuyển nữ Việt Nam vừa có màn thoát hiểm ngoạn mục ở đấu trường SEA Games 33. Sau thất bại 0-1 trước Philippines, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bị đẩy vào thế buộc phải thắng Myanmar ở lượt trận cuối.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Myanmar (Ảnh: Tuấn Bảo).

Cuối cùng, các cô gái của Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khi giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar. Qua đó, chúng ta đã giành quyền lọt vào bán kết với vị trí nhất bảng B.

Bên cạnh đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn nhận tin vui từ FIFA. Theo cập nhật mới nhất, tuyển nữ Việt Nam được cộng thêm 4,67 điểm. Nhờ đó, chúng ta tăng 1 bậc lên hạng 36 thế giới với 1621,187 điểm.

Thứ hạng của các đội bóng đá nữ Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Asean Football).

Tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đứng đầu, xếp trên Philippines (hạng 41 thế giới), Thái Lan (hạng 53), Myanmar (hạng 54). Còn ở châu Á, đoàn quân HLV Mai Đức Chung xếp thứ 6 sau Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.

Nếu tiếp tục duy trì mạch chiến thắng tại SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam sẽ tích lũy thêm được điểm số và tăng bậc ở những đợt cập nhật dữ liệu tiếp theo. Vị trí cao nhất mà đội bóng từng đạt được là xếp thứ 28 thế giới vào năm 2014.

Ở vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia vào lúc 16h ngày 14/12 tại Chonburi.

Nguồn dantri.com.vn