Vận động viên Phú Thọ xuất sắc giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games

Tối 13/12, vận động viên của thể thao Phú Thọ là Tạ Ngọc Tưởng đã tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ ở SEA Games 33. Sau khi giành Huy chương Bạc cá nhân một ngày trước, chàng trai Đất Tổ lần này không những đã đổi màu huy chương mà còn cùng những đồng đội phá kỷ lục SEA Games.

Trên đường chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, cùng với 3 người đồng đội là Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng. Tạ Ngọc Tưởng được giao trọng trách chạy đầu tiên. Chân chạy Phú Thọ thể hiện phong độ tuyệt vời khi nhanh chóng tạo khoảng cách bỏ xa đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho những người đồng đội duy trì khoảng cách.

Tạ Ngọc Tưởng bước ra thực hiện trọng trách xuất phát cho đội tuyển Điền kinh tiếp sức Việt Nam

Ngay cả Joshua Robert - chân chạy nhập tịch của Thái Lan vừa giành Huy chương Vàng 400m một ngày trước cũng không thể thay đổi cục diện. Cuối cùng, đội tuyển tiếp sức 4x400m Việt Nam xuất sắc cán đích với thành tích là 3 phút 15 giây 07. Không chỉ giành Huy chương Vàng mà còn phá cả kỷ lục SEA Games và phá sâu kỷ lục quốc gia ở nội dung này.

Cú bứt tốc tuyệt vời giúp Tưởng bỏ xa đối thủ, tạo lợi thế cho Việt Nam

Chia sẻ sau khi có tấm Huy chương Vàng danh giá, Tạ Ngọc Tưởng cho biết: "Em rất vui mừng khi đây là một kỳ SEA Games lần đầu tham dự nhưng rất thành công, hôm qua đã có tấm Huy chương Bạc và hôm nay là Huy chương Vàng. Vui mừng một phần cũng vì em đã đánh bại đối thủ hôm qua đã thắng mình".

Tưởng và đồng đội ăn mừng với cờ Tổ quốc và nón lá truyền thống

Chiến thắng ngay trên đất Thái có công sức đóng góp của cả 4 vận động viên. Và trong số đó, chàng trai Đất Tổ Tạ Ngọc Tưởng cũng là mảnh ghép vô cùng quan trọng. Ngọc Tưởng không chỉ chạy đến tấm Huy chương Vàng, mà còn chạy thẳng tới lịch sử của thể thao Phú Thọ khi là VĐV Đất Tổ đầu tiên phá kỷ lục SEA Games.

Một ngày sau khi bị hủy kỷ lục quốc gia vì thiết bị Ban tổ chức không đảm bảo, Ngọc Tưởng đã có kỷ lục SEA Games

Trong chiến thắng, Tưởng vẫn không quên nhớ đến những người thầy của đội tuyển điền kinh Phú Thọ không thể có mặt tại Thái Lan. Đó là HLV Lê Phú Thọ và Vi Đức Cường. Ngọc Tưởng chia sẻ: "Em cảm ơn các thầy ở Phú Thọ rất nhiều, đặc biệt là thầy Cường và thầy Thọ. Nếu nói em muốn tặng tấm Huy chương Vàng này cho ai nhất thì em muốn giành cho thầy Thọ. Sắp tới là sinh nhật thầy nên em muốn đó là một món quà sinh nhật giành cho thầy".

Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ đầy cảm xúc với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ngay trước khi lên bục nhận huy chương

Tấm huy chương của Tạ Ngọc Tưởng là vinh quang của những năm tháng tập luyện không ngừng nghỉ của một chàng trai luôn vượt qua chính mình. Với vận động viên sinh năm 2005, tương lai vẫn còn rất dài đề có thể bước tới những đỉnh cao mới.

Huy Trần (từ Bangkok, Thái Lan)