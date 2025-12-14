Vận động viên Phú Thọ xuất sắc giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games

{title}
{publish}
{head}
Tối 13/12, vận động viên của thể thao Phú Thọ là Tạ Ngọc Tưởng đã tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ ở SEA Games 33. Sau khi giành Huy chương Bạc cá nhân một ngày trước, chàng trai Đất Tổ lần này không những đã đổi màu huy chương mà còn cùng những đồng đội phá kỷ lục SEA Games.
Trên đường chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, cùng với 3 người đồng đội là Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng. Tạ Ngọc Tưởng được giao trọng trách chạy đầu tiên. Chân chạy Phú Thọ thể hiện phong độ tuyệt vời khi nhanh chóng tạo khoảng cách bỏ xa đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho những người đồng đội duy trì khoảng cách.
Tạ Ngọc Tưởng bước ra thực hiện trọng trách xuất phát cho đội tuyển Điền kinh tiếp sức Việt Nam
Ngay cả Joshua Robert - chân chạy nhập tịch của Thái Lan vừa giành Huy chương Vàng 400m một ngày trước cũng không thể thay đổi cục diện. Cuối cùng, đội tuyển tiếp sức 4x400m Việt Nam xuất sắc cán đích với thành tích là 3 phút 15 giây 07. Không chỉ giành Huy chương Vàng mà còn phá cả kỷ lục SEA Games và phá sâu kỷ lục quốc gia ở nội dung này.
Cú bứt tốc tuyệt vời giúp Tưởng bỏ xa đối thủ, tạo lợi thế cho Việt Nam
Chia sẻ sau khi có tấm Huy chương Vàng danh giá, Tạ Ngọc Tưởng cho biết: "Em rất vui mừng khi đây là một kỳ SEA Games lần đầu tham dự nhưng rất thành công, hôm qua đã có tấm Huy chương Bạc và hôm nay là Huy chương Vàng. Vui mừng một phần cũng vì em đã đánh bại đối thủ hôm qua đã thắng mình".
Tưởng và đồng đội ăn mừng với cờ Tổ quốc và nón lá truyền thống
Chiến thắng ngay trên đất Thái có công sức đóng góp của cả 4 vận động viên. Và trong số đó, chàng trai Đất Tổ Tạ Ngọc Tưởng cũng là mảnh ghép vô cùng quan trọng. Ngọc Tưởng không chỉ chạy đến tấm Huy chương Vàng, mà còn chạy thẳng tới lịch sử của thể thao Phú Thọ khi là VĐV Đất Tổ đầu tiên phá kỷ lục SEA Games.
Một ngày sau khi bị hủy kỷ lục quốc gia vì thiết bị Ban tổ chức không đảm bảo, Ngọc Tưởng đã có kỷ lục SEA Games
Trong chiến thắng, Tưởng vẫn không quên nhớ đến những người thầy của đội tuyển điền kinh Phú Thọ không thể có mặt tại Thái Lan. Đó là HLV Lê Phú Thọ và Vi Đức Cường. Ngọc Tưởng chia sẻ: "Em cảm ơn các thầy ở Phú Thọ rất nhiều, đặc biệt là thầy Cường và thầy Thọ. Nếu nói em muốn tặng tấm Huy chương Vàng này cho ai nhất thì em muốn giành cho thầy Thọ. Sắp tới là sinh nhật thầy nên em muốn đó là một món quà sinh nhật giành cho thầy".
Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ đầy cảm xúc với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ngay trước khi lên bục nhận huy chương
Tấm huy chương của Tạ Ngọc Tưởng là vinh quang của những năm tháng tập luyện không ngừng nghỉ của một chàng trai luôn vượt qua chính mình. Với vận động viên sinh năm 2005, tương lai vẫn còn rất dài đề có thể bước tới những đỉnh cao mới.
Huy Trần (từ Bangkok, Thái Lan)
baophutho.vn Chiều 14/12, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải Shuffle dance & Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng tranh cúp Hùng Vương lần thứ I năm 2025.
baophutho.vn Bắn súng là một môn thể thao Olympic, nhưng đối với người hâm mộ thì việc theo dõi môn bắn súng chưa thực sự phổ biến. Thế nhưng, nếu được trải...
baophutho.vn Ngày 14/12, tại xã Cao Phong, Ban tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình chạy giao lưu “Cao Phong...
Arsenal chơi bế tắc nhưng vẫn thắng đội bét bảng Wolves 2-1 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, trong đó có một bàn phản lưới vào phút bù thứ tư.
Trong chiều 13/12, các môn võ tiếp tục mang về những thành tích nổi bật cho đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó Karate và Taekwondo là hai điểm sáng lớn nhất với liên tiếp các...
Đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên xếp thứ 36 thế giới sau khi giành vé vào bán kết SEA Games 33.
baophutho.vn Chiều 12/12, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra nội dung 400m ở môn điền kinh tại SEA Games 33. Đây là nội dung có sự góp mặt của VĐV thuộc biên...