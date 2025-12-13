SEA Games 33: Karate, Taekwondo bùng nổ Huy chương Vàng cho Thể thao Việt Nam

Trong chiều 13/12, các môn võ tiếp tục mang về những thành tích nổi bật cho đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó Karate và Taekwondo là hai điểm sáng lớn nhất với liên tiếp các tấm Huy chương Vàng (HCV).

Đinh Thị Hương hoàn tất cú hat-trick Vàng của Karate Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ảnh: tdtt.gov.vn

Ở môn Karate, đội tuyển Việt Nam có một ngày thi đấu rực rỡ khi giành tới 3 HCV. Sau khi võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm xuất sắc đăng quang ở hạng -61kg nữ, Đinh Thị Hương bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng -68kg nữ với chiến thắng 8-5 trước võ sĩ Indonesia. Ở nội dung -84kg nam, Nguyễn Thanh Trường tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi đánh bại võ sĩ Arif Fadhillah (người Indonesia) với tỷ số 4-1, mang về thêm một tấm HCV quý giá cho Karate Việt Nam. Ngoài ra, Võ Văn Hiền giành HCB ở hạng -75kg nam sau khi để thua đối thủ Indonesia trong trận chung kết.

Ở môn Taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết trở thành tâm điểm chú ý khi giành HCV nội dung đối kháng hạng 53-57kg nữ. Sau ba hiệp đấu giằng co, Ánh Tuyết vượt qua võ sĩ chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1, qua đó mang về tấm HCV thứ tư cho Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33. Ở các nội dung khác, Nguyễn Thị Loan giành HCB hạng 49-53kg nữ, trong khi Lý Hồng Phúc nhận HCB hạng -74kg nam sau trận chung kết với võ sĩ Indonesia.

Ở môn Ju-jitsu, đội tuyển Việt Nam giành HCB nội dung đồng đội hỗn hợp, sau khi để thua đội Thái Lan ở trận chung kết.

Tại môn Boxing, tay đấm Đào Đại Hải vượt qua đối thủ Thái Lan ở vòng tứ kết hạng 64kg nam, qua đó giành quyền vào bán kết và chắc chắn có huy chương.

Ở môn Cử tạ, đô cử Thu Trang mang về HCĐ hạng 48kg nữ. Cô thành công mức tạ 98kg ở lần cử đẩy đầu tiên nhưng không hoàn thành hai lượt tiếp theo, kết thúc với tổng cử 181kg.

Trong khi đó, ở môn Bóng bàn, đội tuyển nữ Việt Nam để thua Thái Lan với tỷ số 1-3 ở nội dung đồng đội. Điểm thắng duy nhất của Việt Nam đến từ Mai Hoàng Mỹ Trang, trước khi Diệu Khánh không thể tạo bất ngờ ở trận đấu quyết định.

Nguồn baotintuc.vn