Cảm xúc bùng nổ với môn bắn súng ở SEA Games 33

Bắn súng là một môn thể thao Olympic, nhưng đối với người hâm mộ thì việc theo dõi môn bắn súng chưa thực sự phổ biến. Thế nhưng, nếu được trải nghiệm những cảm giác theo dõi thi đấu bắn súng ở SEA Games 33 thì thật khó để phủ nhận độ hấp dẫn của môn thể thao này.

Ở SEA Games, môn bắn súng được thi đấu với thể thức giống như Olympic và nhiều giải bắn súng khác. Các vận động viên sẽ trải qua 2 phần thi. Đầu tiên là bài bắn tiêu chuẩn, đây là phần thi vòng loại của nội dung cá nhân và cũng là phần thi chung kết xếp hạng của nội dung đồng đội. Mỗi quốc gia tham dự sẽ có 3 xạ thủ vào thi đấu. Mỗi người sẽ đều thực hiện 60 cú bắn.

Sau khi hoàn thành tất cả các phát đạn, Ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả điểm tổng của tất cả các xạ thủ cùng quốc gia để xếp hạng giải đồng đội. Và 8 xạ thủ có thành tích tốt nhất, trong đó, mỗi quốc gia có tối đa 2 người sẽ lọt vào bài bắn chung kết cá nhân.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh trong bài thi tiêu chuẩn ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ ở SEA Games 33

Bài chung kết cá nhân với những thể thức rất thú vị cũng chính là nơi giúp bắn súng rất giàu cảm xúc khi theo dõi. Tại đây, 8 xạ thủ sẽ cùng thực hiện 10 loạt bắn đầu tiên để tích lũy điểm số. Bắt đầu từ phát bắn thứ 11, cứ trải qua 2 phát đạn thì một vận động viên đứng cuối sẽ phải dừng cuộc chơi.

Mỗi vận động viên bắn súng đều luôn phải có sự lạnh lùng ở mọi thời điểm

Điều này đồng nghĩa với việc kể từ những loạt bắn loại dần này, sau mỗi phát đạn đều phải cực kỳ chắc chắn. Trong các nội dung đã qua như súng trường hơi 10m hay súng ngắn hơi 10m, đều đã có những trường hợp các vận động viên khi vào thi chung kết đã dẫn đầu sau một số lượt bắn đầu tiên, nhưng chỉ với 1-2 cú bắn không tốt, họ bị đối phương đảo ngược tình thế và rơi xuống vị trí bị loại, cũng nói lời chia tay luôn với tấm huy chương.

Có rất nhiều áp lực đối với các xạ thủ trong quá trình thi đấu

Cảm xúc của khán giả khi theo dõi từ cú bắn thứ 11 cũng liên tục thay đổi. Tiếng âm thanh trong nhà thi đấu cực kỳ huyên náo, thế nhưng, những xạ thủ vẫn phải vượt qua. Xạ thủ Phạm Quang Huy - người từng vô địch ASIAD ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam cho biết: "Tôi đã quen với những áp lực tâm lý đó. Nói là không ảnh hưởng thì không phải, nhưng đã bước vào thi đấu luôn phải chấp nhận, nếu mình không kiểm soát được thì sẽ thua".

Những khán giả Việt Nam khi theo dõi trận chung kết nội dung súng ngắn hơi 10m nữ diễn ra chiều 14/12 ở nhà thi đấu bắn súng thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Thái Lan là những người may mắn. Họ chứng kiến 2 xạ thủ của mình là Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang khởi đầu chưa thực sự tốt, có những thời điểm, cả 2 rơi xuống gần cuối.

Đôi lúc, người ta cảm nhận rằng, đối với Trịnh Thu Vinh - người từng giành hạng 4 ở Olympic nhưng chưa từng vô địch SEA Games thì mọi điều kiện về không gian, cảm xúc chỉ là một phần, mà giường như có một điều gì đó vô hình là áp lực thành tích rất nặng đang đè nén lên đôi vai của nữ xạ thủ.

Thu Vinh từng đứng thứ 4 ở Olympic Paris, nhưng thật khó để nhìn thấy sự thư giãn trên khuôn mặt của cô ở SEA Games 33

Nhưng điều tuyệt vời mà các cô gái mang lại là họ đã vượt qua những lúc khó khăn nhất, chắt chiu trong từng điểm số một vào thời điểm quan trọng để loại toàn bộ các đối thủ và giành về tấm Huy chương Vàng kèm kỷ lục SEA Games cho Thu Vinh, cùng với đó là tấm Huy chương Bạc cho Thùy Trang. Đội tuyển đồng đội súng ngắn nữ cũng giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục trong sự vỡ òa của khán giả Việt Nam.

Cả Thu Vinh và Thùy Trang đã vượt qua những thời điểm quan trọng nhất để giành Huy chương Vàng và Huy chương Bạc

Huấn luyện viên đội tuyển bắn súng Việt Nam Trần Quốc Cường cho biết: "Thực sự để bắn trong các loạt chung kết thì là điều rất khó nói. Các vận động viên có thể bắn rất tốt ở loạt tiêu chuẩn, thậm chí phá kỷ lục, nhưng tới bài bắn chung kết họ không còn giữ được sự ổn định như vậy nữa là điều rất bình thường".

Điều này đúng với những hình ảnh ở bài bắn chung kết 10m súng trường hơi nữ, VĐV trẻ Phí Thanh Thảo đã phá kỷ lục SEA Games ở bài tiêu chuẩn, nhưng khi tới bài bắn chung kết, kinh nghiệm lại trở thành điều bất lợi khi cô gái sinh năm 2004 chỉ xếp thứ 5 và không có huy chương. Người đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền cũng liên tục dẫn đầu, nhưng chỉ một phát đạn không tốt khiến cô chỉ đạt Huy chương Đồng.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo - người đã phá kỷ lục SEA Games ở bài tiêu chuẩn nội dung 10m súng trường hơi nữ

Nếu nói môn thể thao nào thường xuyên xảy ra tình trạng một vận động viên có thể vô địch Olympic hay Asiad, nhưng không thể đạt huy chương SEA Games thì bắn súng xảy ra nhiều nhất. Và đó cũng là những điều bất ngờ luôn tồn tại để trở thành nét đẹp cho môn thể thao này.

Cảm giác theo dõi bảng điểm ở môn bắn sung luôn rất thú vị.

Thật tuyệt vời khi trong những ngày thi đấu vừa qua, các vận động viên Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu tốt và mang về tới 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng chỉ sau 2 ngày thi đấu, đồng thời phá tới 3 kỷ lục SEA Games.

Hy vọng những ngày thi đấu tiếp theo, các tuyển thủ sẽ tiếp tục giữ vững sự lạnh lùng trong từng viên đạn để mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Huy Trần (từ Bangkok, Thái Lan)