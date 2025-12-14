Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao Bản Mừng

Ngày 14/12, tại xã Cao Phong, Ban tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao Bản Mừng”.

Sự kiện thu hút gần 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trở thành hoạt động thể thao - du lịch điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025, diễn ra từ ngày 12-17/12.

Các vận động viên cự ly 21km xuất phát

“Cao Phong Trail 2025” là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Lễ hội Cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho người dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Giải chạy mang ý nghĩa thiết thực trong việc lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, giới thiệu hình ảnh vùng đất Cao Phong năng động, giàu bản sắc đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Thông qua hoạt động này, địa phương từng bước định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với thể thao, nông nghiệp và văn hóa bản địa, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các vận động viên trên đường chạy

Tham gia chương trình có gần 600 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương và các vận động viên phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Các vận động viên thi đấu ở hai cự ly 5km và 21km, phù hợp với nhiều đối tượng và trình độ thể lực khác nhau.

Cụ thể, cự ly 21km xuất phát từ Đền Đông Sơn; cự ly 5km xuất phát và về đích tại Miếu Bản Cây Đa, xóm Mừng, xã Cao Phong. Đây là những địa danh gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh của người dân địa phương, đồng thời sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm xuất phát đã diễn ra sôi động. Sau phần khởi động, phổ biến kỹ thuật và hướng dẫn cung đường chạy, các vận động viên chính thức bước vào cuộc đua trong sự cổ vũ nhiệt tình của Nhân dân địa phương và lực lượng tình nguyện viên.

Ở cự ly 21km, các vận động viên phải chinh phục địa hình đồi núi, đường đất với nhiều đoạn dốc cao, khúc cua liên tiếp, đòi hỏi thể lực bền bỉ, khả năng thích ứng địa hình và ý chí thi đấu kiên cường. Trong khi đó, cự ly 5km mang tính phong trào, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm, hòa mình vào không khí sôi nổi của lễ hội.

Trên toàn bộ cung đường chạy, Ban tổ chức bố trí 8 trạm tiếp sức và y tế, cung cấp nước uống, điện giải và hỗ trợ kịp thời cho vận động viên. Lực lượng y tế với các tổ cấp cứu cơ động, xe cứu thương thường trực tại khu vực đích được bố trí đầy đủ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để giải chạy diễn ra an toàn.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho hai vận động viên chạy cự li 21km.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao. Ở cự ly 5km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Bùi Văn Minh (bib 5006), giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Chinh (bib 5126); giải Nhì nam là Bùi Trọng Nam (bib 5004), giải Nhì nữ là Nguyễn Thị Thu Phương; giải Ba nam thuộc về Nguyễn Văn Linh (bib 5265), giải Ba nữ là Đỗ Thị Huệ Chi (bib 5174).

Ban tổ chức trao giải Nhất cho hai vận động viên chạy cự li 5km.

Ở cự ly 21km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Nguyễn Viết Cường (bib 2046), giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thắm (bib 2042); giải Nhì nam là các vận động viên Bùi Văn Hiệu (bib 2308), Trần Mạnh Tiến (bib 2196); giải Nhì nữ thuộc về các vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Anh (bib 2167), Lê Thị Nga (bib 2002). Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba nam và 3 giải Ba nữ cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Chương trình chạy giao lưu “Cao Phong Trail 2025 - Sắc cam chinh phục đỉnh cao Bản Mừng” khép lại trong không khí phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với vận động viên, Nhân dân và du khách, góp phần làm phong phú các hoạt động của Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025.

Hồng Duyên