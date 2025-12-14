Bữa ăn ca - điểm tựa giữ chân người lao động trong doanh nghiệp

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân lao động, việc chăm lo đời sống cho công nhân, đặc biệt là bữa ăn ca, đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự gắn bó lâu dài của người lao động. Không chỉ dừng ở việc bảo đảm an toàn thực phẩm, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã đầu tư bài bản cho bếp ăn tập thể, coi đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần và năng suất lao động.

Chất lượng bữa ăn - nền tảng của sức khỏe và hiệu quả sản xuất

Tại Công ty JNTC VINA (Khu công nghiệp Thụy Vân), bữa ăn ca không còn mang tính hình thức. Thực đơn được xây dựng theo tuần, đa dạng, bảo đảm cân đối dinh dưỡng với đầy đủ chất đạm, rau xanh và canh. Nguyên liệu sử dụng đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ các đơn vị uy tín.

Là công nhân gắn bó nhiều năm với công ty, chị Ngô Thị Kim Huệ chia sẻ: Bữa ăn ca ngon, bảo đảm dinh dưỡng; công nhân còn được tự lựa chọn món ăn phù hợp với khẩu vị. Công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm luôn được chú trọng nên chúng tôi rất yên tâm.

Công nhân Công ty JNTC VINA lựa chọn món ăn trong bữa ăn ca, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Trung bình mỗi ngày, nhà ăn của Công ty JNTC VINA phục vụ khoảng 700 suất ăn trưa; vào các đợt tăng ca, số lượng suất ăn có thể lên tới hàng nghìn. Vì vậy, song song với bảo đảm khẩu phần, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty ký hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị cung ứng, thực hiện ghi chép, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị chế biến được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Nhân viên nhà bếp được khám sức khỏe định kỳ nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình chế biến.

Nhân viên bếp ăn tập thể Công ty JNTC VINA tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến bữa ăn ca cho công nhân

Kiểm soát chặt chẽ, tạo niềm tin cho người lao động

Không chỉ JNTC VINA, công tác chăm lo bữa ăn ca cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tại Công ty Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên), mỗi ngày đơn vị tổ chức bữa ăn ca cho trên 4.000 lao động. Với số lượng suất ăn lớn, các khâu từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản đến phục vụ đều được kiểm soát chặt chẽ.

Thực phẩm được nhập từ các nhà cung ứng uy tín, bảo đảm rõ nguồn gốc, xuất xứ; quy trình sơ chế, chế biến được thực hiện theo nguyên tắc một chiều, tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo bà Nguyễn Thị Ban - Phó Chủ tịch Đối ngoại Tập đoàn TAL Việt Nam, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Hàng tháng, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá, đào tạo định kỳ cho đội ngũ nhân viên bếp ăn; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát theo tháng hoặc theo quý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Bên cạnh sự giám sát của doanh nghiệp và cơ quan chức năng, đội ngũ đầu bếp, nhân viên phục vụ cũng luôn ý thức rõ trách nhiệm trong từng công đoạn. Từ vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị đến bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, đúng thời gian, mọi khâu đều được thực hiện cẩn trọng, nghiêm túc.

Bữa ăn ca - phúc lợi thiết thực, chiến lược dài hạn

Sự quan tâm đó đã mang lại sự yên tâm cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Nhuần, công nhân Công ty sản xuất hàng may mặc Việt Nam cho biết: “Tôi luôn tin tưởng khi sử dụng bữa ăn tại bếp ăn tập thể của Công ty vì thực phẩm được chế biến sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh”. Cùng quan điểm, anh Nguyễn Phú Thành, bảo vệ của Công ty, chia sẻ rằng anh thường xuyên sử dụng cả bữa trưa và bữa tối tại bếp ăn; các món ăn luôn được phục vụ nóng sốt, đủ dinh dưỡng, giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Bữa ăn ca tại Công ty sản xuất hàng may mặc Việt Nam được tổ chức tập trung, góp phần chăm lo sức khỏe và giữ chân người lao động

Thực tế cho thấy, bữa ăn ca không chỉ là phúc lợi đơn thuần mà đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của nhiều doanh nghiệp. Khi người lao động được bảo đảm sức khỏe từ những bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, doanh nghiệp cũng tạo dựng được niềm tin, sự gắn bó lâu dài - nền tảng quan trọng cho sản xuất ổn định và phát triển bền vững.

Nguyễn Toàn