Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Ngày 12/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh năm 2025 tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Việt Trì. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh 2025 dự và chỉ đạo cuộc thực tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu khai mạc cuộc thực tập.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh 2025; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh cùng các xã, phường trọng điểm trong tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc thực tập.

Cuộc thực tập huy động khoảng 700 cán bộ, công chức, người lao động, nhân viên, chiến sĩ các lực lượng và hơn 50 phương tiện chuyên dụng hiện đại các loại tham gia.

Cơ quan tiến hành cuộc thực tập xin lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thực tập Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Cuộc thực tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giúp các lực lượng tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành chiến thuật chữa cháy cũng như kinh nghiệm, khả năng vận hành các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia. Đồng thời là dịp để tuyên truyền, phổ biến các kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn; thúc đẩy phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị: Các lực lượng tham gia diễn tập phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ; phát huy cao độ kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, CNCH; tuân thủ đúng tình huống giả định, kịch bản được phê duyệt và mệnh lệnh điều hành của Ban Chỉ đạo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia. Sau khi kết thúc, tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện phương án cấp tỉnh và phổ biến những kinh nghiệm, bài học từ thực tập để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân vận dụng vào thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH.

Toàn cảnh cuộc thực tập nhìn từ trên cao.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và CNCH tại cơ sở, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở. Bố trí kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng; hỗ trợ xây dựng, duy trì các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư để hoạt động thực chất, hiệu quả; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân.

Tình huống giả định là: Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 12/12/2025 xảy ra cháy tại tầng 4 Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Việt Trì, nguyên nhân do nổ bình gas mini của một nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Sau khi phát hiện sự cố, nhân viên bảo vệ đã sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy, nhưng do đám cháy tỏa nhiều khói, kèm theo lượng người thoát nạn quá lớn gây cản trở nên công tác tổ chức chữa cháy không hiệu quả. Đám cháy phát triển rất nhanh, nhiệt độ đám cháy tăng mạnh, bức xạ nhiệt lớn, lan rộng theo bề mặt chất cháy. Lượng khói, khí độc, tàn lửa nhanh chóng bao phủ toàn bộ tầng 4 và lan xuống các tầng khác qua khoảng thông tầng.

Thời điểm cháy, Trung tâm Thương mại đang giờ cao điểm, tập trung khoảng 1.500 người; đặc biệt tại khu vực rạp chiếu phim trên tầng 5 có 4 phòng chiếu đang hoạt động với khoảng 630 người. Vụ cháy được báo động khẩn cấp cho khách tham quan mua sắm qua tín hiệu loa, hệ thống báo cháy. Tuy nhiên, trong rạp chiếu phim, các cửa đều cách âm nên khách xem phim không phát hiện ra có cháy. Khi phát hiện thì đám cháy đã lan rộng, không thể thoát nạn ra ngoài.

Tại các tầng, khói, khí độc nhanh chóng xâm nhập khiến tình hình trở nên hỗn loạn; tình trạng chen lấn, xô đẩy trong quá trình thoát nạn khiến nhiều người bị vấp ngã, chấn thương; một số người hít phải khói, khí độc ngất xỉu không thể tự di chuyển. Do ảnh hưởng vụ cháy, nổ đã làm vỡ kính khu vực tầng 4 nhà hàng, khiến 1 công nhân đang quét sơn phía ngoài bị va đập, ngất xỉu, mắc kẹt treo lơ lửng, tính mạng gặp nguy hiểm.

Nhiều người đi đường đứng lại xem và livestream gây hỗn loạn, ách tắc giao thông bên ngoài cơ sở. Trong quá trình thoát nạn, do hoảng loạn tâm lý đã dẫn đến tình trạng nhiều người chen lấn, xô đẩy, gây ra va chạm giao thông giữa 1 xe ô tô 5 chỗ và 1 xe ô tô 16 chỗ, khiến nhiều người mắc kẹt trong xe, ngất xỉu, tính mạng gặp nguy hiểm.

Các lực lượng phối hợp chữa cháy tại buổi diễn tập.

Khi phát hiện cháy, sự cố, tai nạn liên hoàn, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của Trung tâm Thương mại đã nhanh chóng triển khai chữa cháy, CNCH và báo tin cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và CNCH. Nhận được tin báo, Công an tỉnh nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức hướng dẫn, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy. Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh huy động các lực lượng của tỉnh chi viện, tham gia chữa cháy và CNCH.

Triển khai các phương án xử lý tình huống giả định, cuộc thực tập diễn ra theo 5 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Công tác tổ chức chữa cháy và CNCH của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Giai đoạn 2 - Công tác chữa cháy và CNCH của lực lượng Công an cơ sở và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được phân công chữa cháy tại địa bàn. Giai đoạn 3 - Huy động lực lượng thuộc Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị đến chi viện tổ chức chữa cháy và CNCH. Giai đoạn 4 - Huy động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia chi viện, hỗ trợ công tác chữa cháy, CNCH và tổng tấn công dập tắt đám cháy. Giai đoạn 5 - Tổ chức khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, giải quyết vụ cháy.

Với việc áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và CNCH khoa học, chính xác, linh hoạt và đồng loạt phối hợp hành động, sau thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn; những người bị nạn được cứu hộ kịp thời và đưa đến nơi an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận xét.

Phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả cuộc thực tập, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Minh Tuấn khẳng định: Cuộc thực tập đã thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu và yêu cầu đặt ra, đặc biệt xây dựng được cơ chế phối hợp tác chiến giữa các đơn vị, lực lượng. Công tác chỉ huy, điều hành thống nhất, tuân thủ đúng tình huống giả định và kịch bản đề ra. Các đồng chí chỉ huy rõ ràng, dứt khoát; cơ chế thông tin chỉ huy điều hành thực hiện theo đúng quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, CNCH.

Các lực lượng tham gia phương án đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ đúng mệnh lệnh, điều hành của Ban Chỉ huy; phối hợp nhịp nhàng, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về thời gian, kỹ thuật, chiến thuật. Nhờ đó, cuộc thực tập đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và các phương tiện tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễn tập.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễn tập.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể, 14 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Một số hình ảnh diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh năm 2025:

Huy Thắng