Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Sáng 12/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào các nội dung liên quan tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025; Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2026.

Các ý kiến tại cuộc họp đều nhất trí cao với nội dung các báo cáo, đặc biệt là những kết quả nổi bật đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, cũng như công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo. Trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng. Nếu không làm nhanh, dứt điểm sẽ đánh mất cơ hội để bứt phá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần tập trung giải quyết nhanh các dự án hạ tầng. Các cấp, các ngành làm nhanh, khẩn trương các dự án trọng điểm; đồng thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng. Các cơ quan chức năng cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch trong thời gian sớm nhất khi có nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện công việc, các nhiệm vụ đã được giao, đảm bảo không để sót bất kỳ đầu việc quan trọng nào đã được xác định trong nghị quyết, chương trình công tác.

Trong chương trình làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến đối với việc phân chia lại dự toán các xã của khu vực Hòa Bình và Phú Thọ trước khi năm ngân sách kết thúc; chủ trương bổ sung kinh phí cho các đơn vị nhằm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát sinh cấp bách và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn và đối tác chiến lược cho tỉnh.

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến đối với việc hiệp thương, điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phan Cường