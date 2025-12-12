Phú Thọ - Hội tụ, hợp tác và phát triển

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945 – 2025), chiều 12/12, UBND tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ, Hợp tác và Phát triển”, cùng chia sẻ, kết nối và mở rộng các cơ hội hợp tác trong giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh Chương trình gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Hằng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc, Quách Tất Liêm; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng gần 160 đại biểu là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu và tặng hoa chúc mừng chương trình.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, chương trình gặp mặt có ý nghĩa đặc biệt: Là sự kiện lớn nhất trong chuỗi các sự kiện tỉnh Phú Thọ tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945 - 2025); là chương trình đối ngoại đa phương đầu tiên tỉnh chủ trì tổ chức sau sáp nhập tỉnh; là diễn đàn quan trọng để Phú Thọ chia sẻ với bạn bè, đối tác quốc tế về tầm nhìn, khát vọng và định hướng phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới - vì hòa bình, hợp tác và phát triển của đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình.

Kế thừa và phát triển các thành tựu của 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ trước đây, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất với quy mô và lợi thế, tiềm năng lớn hơn; hội tụ đầy đủ giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa, nguồn lực, thành tựu và dư địa phát triển của 3 địa phương, đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, với sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế; công tác đối ngoại của tỉnh có đóng góp tích cực. Đến nay, tỉnh Phú Thọ có quan hệ hợp tác với 21 địa phương của các nước: Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Italia, Bulgaria, Cuba, Mông Cổ; với 15 thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hỗ trợ phát triển (ODA) và phi chính phủ nước ngoài của tỉnh duy trì trong nhóm đầu cả nước. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt mức tăng trưởng cao, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài chuyển biến tích cực, nhiều kiều bào đã đóng góp lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. An ninh đối ngoại được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia sẻ 2 mục tiêu chiến lược của tỉnh: Đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc. Đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng, người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược (cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại) và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hoạt động đối ngoại được thực hiện trên quan điểm: Phát huy vai trò đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân trên cơ sở Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; tích cực triển khai có hiệu quả, thực chất các cam kết của Đảng, Chính phủ, biên bản ghi nhớ hợp tác của tỉnh với các đối tác quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, những trao đổi, tham luận, chia sẻ của các đại biểu, khách quý tại chương trình sẽ bổ sung, làm sâu sắc hơn định hướng chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh trong giai đoạn mới, trên tinh thần “hợp tác cùng phát triển”.

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng phát biểu khẳng định công tác đối ngoại địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất các hoạt động đối ngoại trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí đánh giá cao thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tích cực, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; kịp thời nắm bắt các xu thế và cơ hội của hội nhập; triển khai hiệu quả các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại nhân dân... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín và lan tỏa hình ảnh của tỉnh tới bạn bè, đối tác quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2025 đầy khó khăn, thách thức của môi trường quốc tế, năm chuyển đổi, sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương theo mô hình mới, nhưng Phú Thọ đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hết sức ấn tượng. GRDP ước tăng 10,52%, đứng thứ 1/9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 4/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; đưa Quy mô GRDP tỉnh Phú Thọ xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, chương trình gặp mặt không chỉ là hoạt động quan trọng để Phú Thọ thông tin với bạn bè quốc tế về không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, giàu tiềm năng hơn và cơ hội lớn hơn mà còn khẳng định sự coi trọng của tỉnh đối với vai trò trọng yếu của công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế phục vụ sự phát triển trong thời kỳ mới.

Đồng chí vui mừng nhận thấy Phú Thọ đang sở hữu một “cấu trúc vàng” cho phát triển kinh tế: Nền tảng công nghiệp và đi đầu về thu hút FDI của tỉnh Vĩnh Phúc trước đây; dư địa đất đai, tài nguyên văn hóa, lịch sử cội nguồn và vị trí cửa ngõ của Phú Thọ; tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái, năng lượng sạch và “lá phổi xanh” từ Hòa Bình.

Từ góc độ đối ngoại, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm định vị thương hiệu địa phương không chỉ ở tầm quốc gia mà ở tầm quốc tế. Đặc biệt, Phú Thọ cần phấn đấu trở thành “Trung tâm Công nghiệp công nghệ cao và di sản văn hóa bền vững” không chỉ của Việt Nam mà của khu vực và quốc tế. Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác đối ngoại, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ và ngoại giao văn hóa; xác định đối ngoại có vai trò trọng yếu, thường xuyên trong việc thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ sự phát triển bứt phá của địa phương.

Đồng chí mong muốn các đại sứ, nhà ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế tại tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhân lên niềm tin về sự ủng hộ, tin tưởng và đồng hành cùng tỉnh trong chặng đường phát triển mới. Tiếp tục lựa chọn Phú Thọ là điểm đến đầu tư, hợp tác kinh doanh, nhất là những lĩnh vực tỉnh đã xác định là trọng tâm ưu tiên: công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo...

Ông Pavlin Todorov - Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam phát biểu và tặng bức ảnh Ký kết MoU giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Pernik, Bulgaria có sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Bulgari.

Ông Ko Tae Yeon – Chủ tịch phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Phú Thọ.

Ông Cheung Ka Hin – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Future Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ông Darrell Smart, đại diện Tổ chức Từ thiện các Thánh Hữu Ngày Sau phát biểu tại chương trình.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt các đại sứ quán, doanh nghiệp FDI, tổ chức quốc tế, các ông: Pavlin Todorov - Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam; Ko Tae Yeon – Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham); Cheung Ka hin – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Future Việt Nam; Darrell Smart thuộc Tổ chức Từ thiện các Thánh Hữu Ngày Sau (Latter-day Saints Charities), đại diện các Tổ chức phi chính phủ NGO phát biểu ghi nhận quyết tâm của tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Phú Thọ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu bế mạc chương trình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu bế mạc chương trình và khẳng định cam kết tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại với trọng tâm là đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư.

Với phương châm “Đồng hành cùng nhà đầu tư - Cùng kiến tạo tương lai bền vững”, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định và cạnh tranh; hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, nhất quán; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách thiết thực, hiệu quả.

Xác định thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thước đo quan trọng trong công tác điều hành và phát triển của tỉnh; mỗi nhà đầu tư đều là công dân của tỉnh, Phú Thọ cam kết: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; duy trì và xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp FDI và DDI hoạt động ổn định, phát triển. Đẩy mạnh hợp tác chiến lược; tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ - chế tạo - bán dẫn. Đồng thời, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Thực hiện khát vọng lớn: Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đắc Thủy phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình gặp mặt.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại buổi gặp mặt.

Đinh Vũ