Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2025

Ngày 12/12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2026.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại cuộc họp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đóng góp ý kiến vào báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực phải nắm chắc công việc, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác, đặc biệt là khối lượng công việc phát sinh sau khi sáp nhập ba tỉnh, đảm bảo tiến độ triển khai. Đối với các báo cáo kiểm điểm, yêu cầu đặt ra là chỉ rõ các hạn chế, tồn tại trên tinh thần thẳng thắn. Năm 2026 có nhiều sự kiện lớn, đồng chí Bí thư yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đóng góp ý kiến về xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến đối với Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh và phương án sửa chữa, khắc phục công trình cầu sông Lô.

Đối với việc kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu: Kiểm điểm phải làm rõ những kết quả, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và hướng khắc phục.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng đóng góp ý kiến vào báo cáo.

Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo về công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Các ý kiến thống nhất đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giữ vững đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đặc biệt là củng cố đoàn kết nội bộ sau hợp nhất tỉnh, xóa bỏ tư tưởng cục bộ địa phương. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nổi bật là kinh tế tăng trưởng đứng thứ 4 cả nước; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 hoàn thành trước thời hạn; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sắp xếp tổ chức bộ máy sau hợp nhất tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện đúng quy định và kịp thời, đảm bảo hệ thống chính trị vận hành ổn định, thông suốt.

Các ý kiến phát biểu đã phân tích làm rõ nguyên nhân đạt được, trong đó khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân gắn với trách nhiệm tập thể, cùng với sự đồng thuận và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã kiểm điểm sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương góp ý hoàn thiện báo cáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là việc nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của tỉnh.

Nhấn mạnh các vấn đề tồn tại, hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ các định hướng chỉ đạo trọng tâm cần khắc phục ngay trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, sắp xếp lại báo cáo cho hợp lý ở cả hai giai đoạn trước và sau sáp nhập.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025.

Đối với những vấn đề còn tồn tại, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chỉ đạo: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm và phức tạp, UBND tỉnh cần rà soát các dự án khu công nghiệp còn dang dở và quyết tâm hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu. Tận dụng tối đa Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/1/2026, giúp rút ngắn thủ tục giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp; tận dụng lợi thế về mỏ đất san lấp để giảm chi phí đầu tư hạ tầng.

Về quản lý tài nguyên khoáng sản và xử lý môi trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường quản lý, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để đo vẽ, tính toán sản lượng khai thác, đảm bảo tăng thu thuế, phí và lệ phí; xây dựng đề án xử lý rác cụ thể trong năm và xử lý phải đạt phát thải bằng 0.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong năm qua có lúc, có nơi chưa thật tốt. Vì vậy, cần động viên, khen thưởng các doanh nghiệp thực hiện tốt và kiên quyết xử lý các sai phạm đúng quy định pháp luật.

Đối với công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải minh bạch trong công tác cán bộ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kéo bè kéo cánh. UBND tỉnh phải rà soát, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực về phụ trách các điểm nóng ở các khu công nghiệp, khu đô thị, tuyến đầu tư công; đồng thời linh hoạt phân công giữa cấp phường, xã và các Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng như các Ban Quản lý dự án để đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục quan tâm, đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các trường dân tộc nội trú...

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra trong hai ngày 12 - 13/12.

Phan Cường