Tuổi trẻ Lạc Thủy tự hào màu áo xanh tình nguyện

Bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực và ý nghĩa, tuổi trẻ xã Lạc Thủy đã tiếp tục viết lên những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân về màu áo xanh tình nguyện. Từ đó khẳng định vai trò, tinh thần xung kích và cống hiến của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh, một trong những hình ảnh đẹp hiện diện ở khắp 148 xã, phường đó là những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong màu áo xanh tình nguyện tận tâm, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Thủy, các tổ tình nguyện viên gồm 3 - 7 thanh niên được phân công trực để hướng dẫn người dân thao tác nộp hồ sơ trực tuyến. Từ những lời nói thân thiện, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ dường như làm giảm bầu không khí căng thẳng, góp phần giúp bộ máy chính quyền mới hoạt động trơn tru, hiệu quả.

Đoàn viên thanh niên xã Lạc Thủy hướng dẫn người dân thao tác, giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn - thôn Mạnh Tiến 1 chia sẻ: "Ban đầu khi thực hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tôi còn gặp rất nhiều bỡ ngỡ khi bản thân ít tiếp xúc với các thiết bị công nghệ. Rất may có các cháu thanh niên tận tình hướng dẫn các thông tin, lấy số thứ tự và giải quyết các thủ tục nhanh chóng, dễ dàng hơn”.

Cũng theo đoàn viên Kiều Thị Mừng - Chi đoàn thôn Đồng Làng cho biết: "Hầu hết những người lớn tuổi đều gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử và phải nhớ các thông tin cá nhân cơ bản. Mặc dù có mặt từ sớm và liên tục phải hướng dẫn người dân từng tí nhưng bản thân em vẫn rất vui vì được đóng góp công sức, chung tay cùng cả hệ thống chính trị vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp".

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn xã đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch với chủ đề công tác năm 2025 - “Năm thanh niên tình nguyện” với nhiều hoạt động trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai các đợt tình nguyện cao điểm với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Các hoạt động tình nguyện thu gom rác thải, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường đã lan tỏa, thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia. Trong đó, tiêu biểu một số công trình, phần việc đã được triển khai như: Công trình ánh sáng đường quê, công trình Đường cờ Tổ quốc, sân chơi thiếu nhi và tặng quà cho học sinh, gia đình chính sách với tổng số nguồn kinh phí gần 40 triệu đồng.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đoàn xã đã tập trung triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên đảm bảo tính rộng khắp. Trong đó chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động. Các hoạt động, phần việc thanh niên đều gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì thành lập các tổ “Công nghệ số cộng đồng” tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn.

Phát huy vai trò của ĐVTN trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đoàn xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh trong ĐVTN và thanh thiếu nhi. Trọng tâm về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, các chất kích thích... Đẩy mạnh phòng, chống ma túy, phòng, chống bạo lực học đường. Theo đó, Đoàn xã đã thành lập và duy trì 3 đội thanh niên xung kích trên địa bàn. Ra mắt mô hình cổng trường An toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục. Xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”.

Đồng chí Trần Thị Hải - Bí thư Đoàn xã Lạc Thủy khẳng định: Tuổi trẻ của xã đã và đang nỗ lực, quyết tâm góp sức thực hiện các phần việc của thanh niên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các hoạt động được tổ chức với phương châm rộng khắp, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó xây dựng môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng thế hệ trẻ sống đẹp, có bản lĩnh và trí tuệ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đức Anh