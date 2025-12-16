Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tổng kết mô hình trợ giúp người khuyết tật

{title}
{publish}
{head}
Ngày 16/12, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Văn hoá - xã hội xã Thái Hòa tổ chức tổng kết mô hình trợ giúp người khuyết tật tại các thôn Sen Hồ, Đồng Làng, Đông Định, Đình Tre.
Đại diện người khuyết tật trên địa bàn các thôn: Sen Hồ, Đông Định, Đồng Làng, Đình Tre (xã Thái Hòa) tại lễ trao tặng quà và các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày
Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc phối hợp Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe, tư vấn, khám miễn phí cho người khuyết tật; đồng thời kết nối các nhà hảo tâm (Hội duyên dáng áo dài Việt Nam tỉnh Phú Thọ) trao tặng 1 xe lăn, 10 xe hỗ trợ tập đi, cùng gậy, đệm nước và 90 suất quà cho người khuyết tật tại các thôn Sen Hồ, Đông Định, Đồng Làng, Đình Tre (xã Thái Hòa).
Bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc khám sức khoẻ miễn phí cho người khuyết tật tại chương trình
Chương trình đã đón nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Phòng Văn hoá – xã hội xã Thái Hòa, nhà hảo tâm và đặc biệt là của cộng đồng người khuyết tật tại các thôn Sen Hồ, Đông Định, Đồng Làng, Đình Tre, xã Thái Hòa.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần trợ giúp người khuyết tật có kỹ năng tự chăm sóc sức khoẻ, phần nào giúp người khuyết tật vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, cùng ngành Y tế Phú Thọ đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quang Nam
baophutho.vn Sau một số tỉnh phía Bắc, “cơn sốt” muội hồng đã bắt đầu lan sang Phú Thọ, đặc biệt là khu vực Yên Thủy. Những nhà vườn thuê người lên núi...
baophutho.vn Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6 về truyền thông giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Lương Sơn đã...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 17/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/12, theo ghi nhận từ các trạm quan trắc, tại Trạm Huyền Trân đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, Trạm Phú...
baophutho.vn Chiều 15/12, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ cùng đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đến phúng viếng, thăm hỏi, động viên và trao hỗ...
baophutho.vn Bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực và ý nghĩa, tuổi trẻ xã Lạc Thủy đã tiếp tục viết lên những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp...
Ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, trong khi đó, trên nhiều khu vực biển có gió mạnh, sóng cao, biển động.