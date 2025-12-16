Xã hội
Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tổng kết mô hình trợ giúp người khuyết tật

Ngày 16/12, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Văn hoá - xã hội xã Thái Hòa tổ chức tổng kết mô hình trợ giúp người khuyết tật tại các thôn Sen Hồ, Đồng Làng, Đông Định, Đình Tre.

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tổng kết mô hình trợ giúp người khuyết tật

Đại diện người khuyết tật trên địa bàn các thôn: Sen Hồ, Đông Định, Đồng Làng, Đình Tre (xã Thái Hòa) tại lễ trao tặng quà và các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày

Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc phối hợp Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe, tư vấn, khám miễn phí cho người khuyết tật; đồng thời kết nối các nhà hảo tâm (Hội duyên dáng áo dài Việt Nam tỉnh Phú Thọ) trao tặng 1 xe lăn, 10 xe hỗ trợ tập đi, cùng gậy, đệm nước và 90 suất quà cho người khuyết tật tại các thôn Sen Hồ, Đông Định, Đồng Làng, Đình Tre (xã Thái Hòa).

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tổng kết mô hình trợ giúp người khuyết tật

Bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc khám sức khoẻ miễn phí cho người khuyết tật tại chương trình

Chương trình đã đón nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Phòng Văn hoá – xã hội xã Thái Hòa, nhà hảo tâm và đặc biệt là của cộng đồng người khuyết tật tại các thôn Sen Hồ, Đông Định, Đồng Làng, Đình Tre, xã Thái Hòa.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần trợ giúp người khuyết tật có kỹ năng tự chăm sóc sức khoẻ, phần nào giúp người khuyết tật vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, cùng ngành Y tế Phú Thọ đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang Nam


Quang Nam

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Người khuyết tật Vĩnh Phúc Trung tâm công tác xã hội Mô hình tỉnh Phú Thọ bệnh viện phục hồi chức năng Duyên dáng áo dài Chương trình Tre
