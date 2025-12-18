Thời tiết ngày 18/12: Gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, nhiều vùng biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 18/12, không khí lạnh tiếp tục duy trì cường độ mạnh, gây gió hoạt động mạnh trên nhiều khu vực biển. Số liệu quan trắc cho thấy, tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trong khi đó, tại trạm Lý Sơn xuất hiện gió giật cấp 7, biển động.

Dự báo, trong ngày và đêm 18/12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, ban ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5m, gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản. Đến đêm, gió trên khu vực này có xu hướng giảm dần, song biển vẫn còn động.

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tàu thuyền hoạt động xa bờ.

Biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tàu thuyền hoạt động xa bờ. Ảnh: TTXVN

Ngoài gió mạnh, trong ngày và đêm 18/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, làm gia tăng mức độ nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu cá công suất nhỏ.

Sang ngày 19/12, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4m. Trong khi đó, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, gió Đông Bắc phổ biến cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao từ 2 đến 3m, biển động.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dễ xảy ra các sự cố mất an toàn hàng hải.

Các địa phương ven biển và lực lượng chức năng được khuyến cáo thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại. Ngư dân cần cân nhắc kỹ trước khi ra khơi, đồng thời chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 16-18 độ C, phía Nam 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

