Loạt bom tấn điện ảnh phát sóng kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Loạt bom tấn điện ảnh Âu - Mỹ gây tiếng vang như “Kung Fu Panda”, “Fast & Furious” hay các phim bộ châu Á nổi bật như “Bác sĩ tha hương”, “Nữ hoàng ly hôn”... được FPT Play bổ sung liên tục trong tháng 12, ngay trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, với mục tiêu mang thế giới giải trí đặc sắc đến khán giả Việt.

Trong bối cảnh nhu cầu giải trí tại gia ngày càng gia tăng, đặc biệt vào các dịp lễ dài ngày, FPT Play tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nội dung, mở rộng mạnh mẽ hàng nghìn giờ phim chất lượng cao, mang đến cho khán giả Việt Nam những lựa chọn xem phong phú, cập nhật.

Trong đợt cập nhật lần này, FPT Play giới thiệu loạt phim bộ đến từ nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam và loạt siêu phẩm điện ảnh Âu - Mỹ đẳng cấp, trải dài nhiều thể loại từ tâm lý – xã hội, gia đình, tình cảm cho đến hành động, trinh thám và cổ trang. Các bộ phim được lựa chọn không chỉ nổi tiếng tại thị trường quốc tế mà còn phù hợp với thói quen và gu thưởng thức của khán giả Việt, đa dạng theo từng lứa tuổi.

“Bác sĩ tha hương”, bộ phim giúp Liên Bỉnh Phát đạt giải Kim Chung (Ảnh: FPT Play)

Với mảng phim châu Á, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đợt bổ sung này là bộ phim Đài Loan - “Bác sĩ tha hương” – mang màu sắc nhân văn, khai thác sâu đời sống nội tâm của một bác sĩ tài năng, do Liên Bỉnh Phát thủ vai, nhưng bị đẩy ra bên lề xã hội. Song song với đó, dòng phim Hàn Quốc với các tác phẩm như “Cuộc chiến sinh tồn” (The Escape of the Seven) và phần tiếp theo “Hồi sinh” mang đến không khí căng thẳng, dồn dập với những nút thắt kịch tính xoay quanh tội lỗi, tham vọng và sự trả giá.

Mảng phim Trung Quốc cũng được đầu tư mạnh mẽ với nhiều tựa phim dài tập có quy mô lớn, giàu màu sắc và đa dạng thể loại. “Câu chuyện hoa hồng” là câu chuyện trưởng thành của người phụ nữ hiện đại, phản ánh hành trình cân bằng giữa tình yêu, sự nghiệp và bản lĩnh cá nhân trong xã hội đương đại. Bộ phim thu hút với sự hóa thân đầy màu sắc của nữ diễn viên đỉnh lưu Lưu Diệc Phi.

Trong khi đó, “Dữ phượng hành” và “Thế giới võ hiệp Kim Dung: Thiết huyết đan tâm” đưa khán giả trở lại không gian võ hiệp – huyền huyễn quen thuộc, nơi tình nghĩa, lý tưởng và số phận nhân vật được đặt trong những thử thách khắc nghiệt. Song hành, “Đại phụng đả canh nhân” mang đến màu sắc mới mẻ khi kết hợp yếu tố cổ trang, trinh thám và kỳ ảo, tạo nên thế giới quan độc đáo và nhịp phim nhanh, phù hợp với xu hướng thưởng thức nội dung giải trí hiện nay.

Mamma Mia! vẫn giữ được sức hút đến nay (Ảnh: FPT Play)

Bên cạnh thế mạnh nội dung châu Á, danh mục phim Âu – Mỹ cũng rất đa dạng, như một trụ cột chiến lược, nhằm tạo nên hệ sinh thái nội dung cân bằng và đa dạng cho nhiều phân khúc khán giả. Loạt phim “Fast & Furious” (Quá nhanh quá nguy hiểm) khẳng định sức hút của dòng hành động – bom tấn với tiết tấu nhanh, kỹ xảo mãn nhãn và giá trị gia đình xuyên suốt, đặc biệt hấp dẫn nhóm khán giả trẻ và yêu thích giải trí thuần túy.

Ở chiều ngược lại, “Mamma Mia!” (Giai điệu hạnh phúc) là đại diện tiêu biểu của dòng phim nhạc kịch – lãng mạn, khai thác âm nhạc ABBA quen thuộc, mang lại trải nghiệm giải trí tích cực, phù hợp với khán giả yêu không khí nhẹ nhàng, truyền cảm hứng.

Cùng với đó, nhóm phim hoạt hình – gia đình như loạt phim “Kung Fu Panda” (Kung Fu gấu trúc), “The Secret Life of Pets” (Đẳng cấp thú cưng) và “Despicable Me” (Kẻ cắp mặt trăng) mang tính giải trí cao, nội dung tích cực, dễ tiếp cận nhiều lứa tuổi, đặc biệt phù hợp cho trải nghiệm xem chung của trẻ nhỏ và cả gia đình.

Sự kết hợp hài hòa giữa phim bom tấn, phim kinh điển, phim tâm lý – kinh dị và hoạt hình gia đình cho thấy danh mục phim Âu – Mỹ trên FPT Play không chỉ đa dạng về thể loại mà còn được định vị rõ ràng theo từng nhóm khán giả, góp phần củng cố vai trò của nền tảng như một điểm đến xem phim toàn diện.

Nguồn vov