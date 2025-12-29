Dấu ấn làng giải trí thế giới năm 2025

Năm 2025 được nhìn nhận là năm của sự khác biệt với nhiều diễn biến khó lường, đáng chú ý của làng giải trí thế giới với sự trỗi dậy của AI, những thương vụ ồn ào...

Sự phục hồi của phòng vé toàn cầu đang có những diễn biến khá tích cực nhưng không đủ mạnh như mong đợi; các chương trình talkshow tối muộn từng một thời làm mưa làm gió trên truyền hình Mỹ đứng trước sự thay đổi mạnh mẽ; diễn viên, ca sĩ AI len lỏi vào trong guồng sản xuất, sự chuyển dịch của ngành làm phim về với London, những hỉ, nộ, ái ố trong 365 ngày... The Hollywood Reporter đã điểm lại 25 sự việc nổi bật, có sức tác động lớn trong năm 2025, và sau đây là 5 dấu ấn đáng chú ý.

1. Kế hoạch thâu tóm Warner Bros. Discovery làm rung chuyển làng giải trí

Đầu tháng 12/2025, Netflix gây sốc khi thông báo mua lại Warner Bros. Discovery với giá 82,7 tỷ USD. "Bằng việc bổ sung kho phim và loạt chương trình đồ sộ của Warner Bros. Discovery (WDB) HBO và HBO Max, người dùng Netflix sẽ có thêm nhiều lựa chọn chất lượng cao", Netflix tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh động thái này giúp họ tối ưu hóa các gói dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận nội dung.

Tác động của việc mua lại được đánh giá là quá lớn đến mức vẫn cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng. Sự vào cuộc tranh giành của Paramount càng khiến câu chuyện thâu tóm trở nên phức tạp.

Tuy nhiên theo The Hollywood Reporter, vấn đề đặt ra không chỉ đơn thuần là ai sẽ kiểm soát HBO, Warner Bros. hay kho tàng bản quyền hình ảnh siêu anh hùng. Đó là một câu hỏi cơ bản về tương lai của ngành công nghiệp giải trí. Sự quan tâm của Netflix và Ted Sarandos đối với WBD đại diện cho một tương lai: một thế giới bị chi phối bởi một số ít nền tảng công nghệ toàn cầu, nơi các hãng phim tồn tại chủ yếu để cung cấp nội dung cho các dịch vụ phát trực tuyến. Tầm nhìn của Paramount chỉ ra một hướng đi khả thi khác: một nỗ lực cuối cùng để kết hợp các hãng phim truyền thống, truyền hình lâu đời và dịch vụ phát trực tuyến thành một thứ gì đó vẫn giống với Hollywood như từng biết.

2. DC cuối cùng cũng vượt Marvel

Phiên bản Superman 2025 của James Gunn đã thu về 125 triệu USD trong tuần đầu ra mắt và tiếp tục đạt tổng doanh thu khoảng 616 triệu USD trên toàn thế giới, vượt qua Fantastic Four: First Steps (522 triệu USD), Captain America: Brave New World (415 triệu USD) và Thunderbolts (382 triệu USD).

Superman trở thành bộ phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất năm và đã giáng cho đối thủ kình địch Marvel thất bại đầu tiên tại phòng vé kể từ khi kỷ nguyên MCU bắt đầu.

3. "Diễn viên" AI gây phẫn nộ

Tilly Norwood, một “diễn viên” do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra bởi công ty Particle6 của nhà sản xuất Eline Van der Velden ở London và studio AI Xicoia của họ, đã từ một thí nghiệm kỳ lạ trở thành điểm nóng của ngành công nghiệp giải trí ngay khi có thông tin rằng các công ty quản lý tài năng đang để mắt đến “cô”.

Rất nhiều ngôi sao đã công khai bày tỏ sự giận dữ. Hiệp hội diễn viên đưa ra tuyên bố, Tilly Norwood không phải là diễn viên. Nhà sáng tạo Van der Velden khẳng định, Tilly không nhằm mục đích thay thế bất kỳ ai mà là một công cụ mới để kể chuyện. Tuy nhiên không vì thế mà những lo ngại trước sự trỗi dậy của AI vơi bớt. Cũng trong năm 2025, những “nghệ sĩ” AI cũng đã có sản phẩm âm nhạc xuất hiện trong các bảng xếp hạng.

4. Sức hút giảm sút của nhiều ngôi sao điện ảnh

Trong nhiều năm qua, công chúng phần nào cảm nhận được rằng sự nổi tiếng của các ngôi sao điện ảnh đang dần phai nhạt, rằng đã không còn “ngôi sao điện ảnh đích thực”. Nhưng vào năm 2025, dường như điều này trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết.

Tại thị trường Bắc Mỹ, Dwayne Johnson không thể thu hút khán giả đến rạp với bộ phim The Smashing Machine khi chỉ thu về 11 triệu USD. Die My Love của Jennifer Lawrence cũng ế khách với 5,5 triệu USD. After the Hunt của Julia Roberts thất bại thảm hại với 3,2 triệu USD. Ngay cả Glen Powell – người từ lâu được coi là phiên bản trẻ của Tom Cruise – cũng gặp khó khăn với The Running Man, chỉ thu về dưới 40 triệu USD ở Bắc Mỹ với kinh phí được báo cáo là hơn 100 triệu. Còn về chính Tom Cruise thì sao? Phần phim Mission: Impossible năm nay đã không thể vượt qua mốc 200 triệu USD tại Bắc Mỹ, một sự sụt giảm đáng buồn đối với một loạt phim này. Điểm sáng hiếm hoi thuộc về F1 của Brad Pitt.

5. Thành công ngoạn mục của KPop Demon Hunters

Bộ phim vượt xa khỏi cộng đồng người hâm mộ K-pop để trở thành một hiện tượng thực sự, thu hút mọi đối tượng khán giả nhờ ca khúc chủ đề “Golden”- bài hát từng gây bất ngờ khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Sau khi làm mưa làm gió toàn cầu trong mùa hè 2025, KPop Demon Hunters hiện đang trở thành ứng cử viên nặng ký trên các đường đua giải thưởng.

6. Những huyền thoại điện ảnh thế giới ra đi

Diane Keaton và Robert Redford là những tên tuổi đã góp phần định hình nên điện ảnh thế giới với những vai diễn đi vào lịch sử. Năm 2025, họ mãi mãi ra đi. Khi nhìn lại sự nghiệp của họ, công chúng không khỏi ngưỡng mộ với cách những nghệ sĩ lớn tạo nên chuẩn mực, thay đổi những định kiến. Robert Redford đã biến hình tượng người đàn ông Mỹ điển hình trở nên kín đáo, mâu thuẫn và hướng nội hơn. Diane Keaton thì biến sự vụng về và thất thường của phái nữ thành một loại sức hút đầy thách thức.

Những sự việc đình đám khác trong Top 25 theo bình chọn của The Hollywood Reporter còn có: Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, xu hướng “váy khỏa thân” nở rộ trên thảm đỏ, vụ ngoại tình bị lộ tẩy vì kiss-cam tại concert của Coldplay, đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos, làn sóng sa thải ở Hollywood, cú bắt tay gây tranh cãi của Disney với công ty AI...

