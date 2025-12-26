Trưng bày các loại hình di sản văn hóa Việt Nam

Nghề đan đó của người Thái tại Nghệ An, lễ hội rước kiệu ở Đền Đô (Bắc Ninh) được giới thiệu trong sự kiện trưng bày di sản văn hóa Việt.

Hội Gióng ở đền Phù Đổng, Hà Nội, thuộc chuyên đề Các di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh. Lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 6-9/4 Âm lịch hàng năm tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, nhằm tôn vinh công lao của Phù Đổng Thiên vương Thánh Gióng. Sự kiện được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2010.

Hoạt động trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2026 tại di tích Cột cờ Hà Nội.

Hát ca trù Phú Xuyên, Hà Nội có lịch sử lâu đời, thể hiện sự tinh tế trong thanh nhạc, thơ ca và nhạc cụ truyền thống, là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2009 do UNESCO công nhận.

Trong chuyên đề Di sản văn hóa Việt Nam đa dạng và độc đáo, ban tổ chức giới thiệu bức ảnh về nghề đan đó của người Thái ở Nghệ An.

Theo ban tổ chức, mỗi chiếc đó thể hiện bàn tay khéo léo, sự gắn bó lâu đời của cộng đồng với sông suối, rừng tre. Đây không chỉ là hoạt động kiếm sống mà còn mang ý nghĩa biểu tượng tri thức bản địa và văn hóa lao động bền vững của người Thái.

Nghệ nhân Lê Đình Nghiên, nổi tiếng với việc gìn giữ dòng tranh dân gian Hàng Trống. Đây là dòng tranh độc đáo, ra đời tại Việt Nam vào khoảng thế kỷ 16, là sự giao thoa tinh hoa giữa Phật giáo và Nho giáo.

Ảnh giới thiệu truyền thống vẽ sáp ong lên áo váy của người Mông bản Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai nằm trong phần Di sản văn hóa về sự phát triển bền vững.

Trò dân gian Con đĩ đánh bồng của hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều (nay là phường Thanh Liệt), Hà Nội. Trong trò chơi, trai làng sẽ giả gái, mặc áo tứ thân, thắt khăn mỏ quạ, đeo trống bồng trước ngực, vừa múa vừa gõ nhịp trong tiếng trống hội.

Nghi lễ dô ông đám ở lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, phường Từ Sơn, Bắc Ninh. Sự kiện gắn liền sự tích về Đức thánh Thiên Cương ra quân đánh giặc Xích Quỷ, diễn ra mùng 4-6 Tết Nguyên đán.

Lễ hội rước kiệu tại Đền Đô, Bắc Ninh, được tổ chức vào ngày 14-16/3 Âm lịch, kỷ niệm ngày vua Lý Thái tổ đăng quang, đồng thời tưởng nhớ công lao của các vị vua triều Lý.

Hội vật cầu bùn làng Vân, Bắc Ninh.

Tại buổi khai mạc sáng 23/12, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhận định hoạt động trưng bày có ý nghĩa thiết thực, góp phần giới thiệu một cách hệ thống, trực quan, sinh động về bức tranh di sản văn hóa Việt. Qua đó, sự kiện tôn vinh và góp phần lan tỏa nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với bảo tồn di sản văn hóa.

Khán giả tham quan trưng bày. Tại đây, ban tổ chức dành một khu vực để du khách trải nghiệm in tranh Đông Hồ truyền thống, thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ. Hôm 9/12, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: Phương Linh

