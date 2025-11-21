Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

{title}
Sáng 21/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Tại buổi thẩm tra, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo dự thảo Nghị quyết kèm tờ trình của UBND tỉnh về: Quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định một số chế độ, chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ; Phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh bố trí tăng chi đầu tư phát triển khu vực Vĩnh Phúc; Bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu làm rõ một số nội dung các dự thảo nghị quyết.
Trong quá trình thẩm tra, các đại biểu tập trung phân tích cơ sở pháp lý, tính phù hợp thực tiễn của từng dự thảo. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ phạm vi điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể về mức chi cho công tác thống kê, bảo đảm sát với điều kiện của vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp; xem xét kỹ thời gian, thủ tục và tiêu chí ưu tiên đối với các dự án đầu tư trong kế hoạch vốn năm 2025... Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị chỉnh sửa câu chữ, thể thức và kỹ thuật văn bản để bảo đảm các nghị quyết khi ban hành tuân thủ đúng quy định pháp luật và có tính khả thi cao.
Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đóng góp ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết.
Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo các nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra, làm cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
