“Còn gì đẹp hơn” - nốt trầm xao xuyến của Nguyễn Hùng

Nhờ “Còn gì đẹp hơn”, ca khúc lấy cảm hứng từ phim “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích.

Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn gì đẹp hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay.

Nguyễn Hùng viết Còn gì đẹp hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này, khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh.

MV “Còn gì đẹp hơn”, ca khúc đồng hành phim “Mưa đỏ”. Video: Đoàn phim cung cấp

Bài hát nằm trong hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, cạnh tranh Made in Vietnam (DTAP), Bắc Bling (Hòa Minzy), Những ngày trời bao la (trong show Gia đình haha), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung), Buôn trăng (Phương Mỹ Chi).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận xét: "Bài hát hay từ tiêu đề, giai điệu đến nội dung. Mỗi câu hát đều giàu hình ảnh, dễ dàng khiến người nghe mường tượng về cuộc đời một người thanh niên yêu nước".

Ca sĩ Tùng Dương hát “Còn gì đẹp hơn” ở chương trình “Dòng sông hoa lửa” hồi tháng 9. Video: VTV

Còn gì đẹp hơn phản ánh một chủ đề bi tráng bằng giai điệu nhẹ nhàng, thủ thỉ như lá thư chiến sĩ gửi về hậu phương. Những dòng chữ ấy chứa đựng khát vọng sống và cống hiến của một người trẻ, bị thời cuộc ngăn trở. Đây không chỉ là tâm tình riêng của nhân vật trữ tình mà còn là tiếng lòng chung của cả thế hệ thanh niên, những ước mơ bình thường buộc phải tạm gác để bước vào cuộc chiến. Hình ảnh “Có những tiếc nuối tựa như chim trời bay đi” vừa gợi liên tưởng đến tự do, vừa để lại cảm xúc day dứt và tiếc nuối.

Từ khi ra đời đến nay, ca khúc liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhạc phẩm cũng truyền cảm hứng cho nhiều ca sĩ, khán giả cover. Khác với phiên bản mộc mạc của Nguyễn Hùng, nhiều ca sĩ sáng tạo các cách trình bày mới lạ.

Trong MV do Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa thể hiện, nhạc sĩ Vũ Quang Trung phối mở đầu bằng tiếng sáo cùng giai điệu dân ca Bèo dạt mây trôi, khơi gợi không khí làng quê thanh bình trước bão tố chiến tranh. Tiếp đó, phần giữa của bản nhạc được đẩy cao nhịp điệu với dàn dây và trống, tạo cảm giác hùng tráng và căng tràn năng lượng. Ở đoạn kết, nhạc sĩ mở ra hình ảnh tương lai hòa bình qua âm thanh phong cách giao hưởng, để lại dư âm cho người nghe.

Ở chương trình Dòng sông hoa lửa, Tùng Dương trình bày ca khúc cùng dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng thiếu nhi. Giọng hát nội lực, giàu kỹ thuật của anh khiến tác phẩm trở nên mạnh mẽ, hùng tráng hơn.

Các ca sĩ như “Sao Mai” Huyền Trang, Nguyễn Trần Trung Quân cũng thể hiện theo phong cách riêng. Nhiều trường học ghi hình các học sinh, sinh viên đồng thanh hát ca khúc, góp phần lan tỏa sức sống của tác phẩm.

Về cảm xúc khi cover tác phẩm, ca sĩ Tùng Dương cho rằng bài hát chinh phục khán giả bởi viết từ một nghệ sĩ “biết lắng nghe và rung cảm với cuộc đời”.

Nguyễn Hùng hát “Còn gì đẹp hơn” ở buổi ra mắt phim “Mưa đỏ” hồi tháng 8. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải. Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.

Nguồn vnexpress.net