Timothée Chalamet và “Marty Supreme” bùng nổ phòng vé, tạo hiện tượng văn hóa

Sau khi ra rạp, “Marty Supreme” không chỉ đạt doanh thu vượt kỳ vọng mà còn trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Từ phong cách thời trang đến phản ứng phòng vé và sức lan tỏa xã hội, tác phẩm của hang A24 cùng Timothée Chalamet đang ghi dấu ấn sâu sắc trong mùa phim cuối năm.

Phòng vé phá kỷ lục và cú lội ngược dòng đáng chú ý

Được phát hành đúng vào kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, “Marty Supreme” của A24 đã chứng minh sức hút phòng vé mạnh mẽ dù đối thủ nặng ký như “Avatar: Fire and Ash” tiếp tục thống trị. Bộ phim nhanh chóng vượt qua dự đoán ban đầu và được đánh giá là ứng viên á quân phòng vé mùa lễ kéo dài. Với doanh thu mở màn khoảng 27 triệu USD trong bốn ngày từ hơn 2.600 rạp chiếu, trong đó có 9,5 triệu USD chỉ riêng ngày Giáng sinh, thành tích này không chỉ vượt mọi dự báo mà còn trở thành dấu ấn lớn nhất trong lịch sử A24.

Cảnh quay New York thập niên 1950 – Phim tái hiện thành phố với bụi bặm, sống động và hỗn loạn. Ảnh: A24

Điều đặc biệt hơn là “Marty Supreme” lập kỷ lục doanh thu trung bình per-location (doanh thu trung bình trên mỗi rạp chiếu) lên tới 145.913 USD tại một số rạp ở New York và Los Angeles - con số ấn tượng nhất trong lịch sử hoạt động của hãng và là thành tích tốt nhất kể từ “La La Land” năm 2016. Với kinh phí sản xuất được cho là vào khoảng 60–70 triệu USD, đây cũng là bộ phim đắt đỏ nhất trong lịch sử hãng phim độc lập này.

Tuy “Avatar” vẫn giữ vị trí đầu bảng, “Marty Supreme” đã vượt qua nhiều đối thủ mới ra mắt cùng kỳ như “Anaconda” của Sony để giành vị trí thứ hai, một cú lội ngược dòng đáng chú ý với một phim thể loại thể thao vốn ít được kỳ vọng thu hút số đông khán giả.

Timothée Chalamet hóa thân thành Marty Mauser – Cảnh quay đầu tiên khắc họa một nhân vật tự tin, đầy tham vọng giữa không gian New York thập niên 1950. Ảnh: A24

Đánh giá chuyên môn và phản ứng của giới phê bình

Không chỉ thành công về mặt thương mại, “Marty Supreme” còn nhận được sự hoan nghênh của giới chuyên môn. Trong bài phê bình đăng trên The Hollywood Reporter, nhà phê bình David Rooney nhận định bộ phim không chỉ là một phiên bản mới của thể loại hài – thể thao mà còn là một khám phá độc đáo về nhân vật. Ông mô tả đây là “bộ phim đậm chất Safdie nhất từ trước đến nay”, hòa trộn giữa sự bùng nổ năng lượng của “Uncut Gems” và chất hài hước tinh quái của “Catch Me If You Can”. Phim được ca ngợi không chỉ vì nhịp điệu căng thẳng mà còn vì cách kể chuyện dồn dập, gợi cảm và đầy mê hoặc.

Timothée Chalamet – Vai diễn táo bạo và phản ứng khán giả

Trong vai Marty Mauser, Timothée Chalamet một lần nữa khẳng định bản lĩnh diễn xuất đa dạng của mình. Khác hẳn với hình ảnh mơ mộng, nội tâm sâu lắng từng làm nên thương hiệu của anh, Marty là một nhân vật đầy tham vọng, tự tin thái quá, và đôi khi khiến khán giả khó chịu. Chalamet không né tránh những khía cạnh xấu xí này mà đẩy nhân vật đến giới hạn, giúp Marty trở thành một hình mẫu đầy mâu thuẫn nhưng không thể rời mắt.

Diễn xuất của Chalamet được đánh giá rất cao bởi nhịp điệu dồn dập, sự năng động và tính thể chất trong từng cảnh. Marty không chỉ là nhân vật để theo dõi, mà còn là cỗ máy cảm xúc khiến khán giả liên tục bị kéo vào trạng thái hồi hộp, vừa muốn đồng cảm vừa muốn phản kháng cùng anh. Với “Marty Supreme”, Chalamet chứng minh anh không chỉ là ngôi sao điện ảnh mà còn là diễn viên toàn diện, có thể hóa thân vào cả vai diễn gai góc và khó đoán.

“Marty Supreme” được giới mộ điệu đánh giá là bộ phim thể thao có phong cách thời trang ấn tượng. (Ảnh: A24) Phim thể thao không theo lối mòn

“Marty Supreme” mở rộng định nghĩa phim thể thao theo cách rất khác biệt. Thay vì tập trung vào hành trình “từ thất bại đến vinh quang” như phần lớn phim thể thao cổ điển, bộ phim khai thác tham vọng, bản lĩnh cá nhân và khát vọng chiến thắng như một bản năng sinh tồn. Bối cảnh New York đầu thập niên 1950 được tái hiện đầy sống động, với những khung cảnh bụi bặm, nhịp sống dồn dập và tinh thần không ngừng nghỉ.

Marty trên sàn đấu bóng bàn – Từng cú đánh căng thẳng và dồn dập phản ánh áp lực và khát vọng vươn lên của nhân vật chính. Ảnh: A24

Josh Safdie sử dụng camera chuyển động liên tục, âm nhạc pha trộn giữa synth-pop thập niên 1980 và bối cảnh cổ điển, tạo nên không khí vừa hoài cổ vừa hiện đại. Cách kể chuyện này khiến Marty như một biểu tượng của New York - nơi tham vọng và hoài bão không bao giờ có giới hạn.

Hiện tượng thời trang và văn hóa vượt ngoài rạp chiếu

Không chỉ gây sốt ở phòng vé, “Marty Supreme” còn tạo nên một hiệu ứng văn hóa khác biệt hiếm thấy: thời trang đi trước phim chiếu. Những chiếc áo khoác gió mang nhãn Marty Supreme, vốn chỉ là sản phẩm merch, đã bùng nổ thành mốt toàn cầu trước khi phim xuất hiện rộng rãi. Những món đồ này cháy hàng ngay trong ngày mở bán đầu tiên và tiếp tục được săn lùng trên thị trường thứ cấp, trở thành biểu tượng thời trang được giới mộ điệu quan tâm.

Phong thái lạnh lùng, đơn độc của nhân vật qua diễn xuất kiệm lời nhưng giàu sức nặng của Timothée Chalamet. Ảnh: A24

Timothée Chalamet, với phong cách biến hóa linh hoạt, là động lực chính đưa những thiết kế này trở nên phổ biến. Từ phong cách thập niên 90 đến phiên bản phối đồ hiện đại đầy sáng tạo, anh kéo khán giả khỏi ranh giới giữa màn ảnh và đời thực, biến phim ảnh trở thành tiêu điểm của văn hóa đương đại.

Một dấu ấn đáng nhớ trong điện ảnh đương đại

Sau khi ra rạp, “Marty Supreme” đã chứng minh rằng phim thể thao có thể vượt ra khỏi khuôn khổ thường thấy để trở thành một hiện tượng văn hóa toàn diện. Tác phẩm không chỉ gặt hái thành công về mặt doanh thu và phê bình mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang thời trang, mạng xã hội và lối sống của khán giả trẻ.

Quán bar thập niên 50 – Những chi tiết nội thất, trang trí mang đến cảm giác sống động và chân thực cho bối cảnh xã hội thời đó. Ảnh: A24

Với “Marty Supreme”, Timothée Chalamet tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những ngôi sao điện ảnh quyền lực nhất thế hệ và Josh Safdie ghi dấu ấn mạnh mẽ trong hàng ngũ các đạo diễn có phong cách cá nhân rõ nét.

