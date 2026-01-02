Ca sĩ Hà Anh Tuấn ra mắt MV “Một năm qua” trước thềm concert “The Rose”

MV “Một năm qua” là sản phẩm âm nhạc mới nhất vừa được ca sĩ Hà Anh Tuấn ra mắt trong những ngày đầu năm mới. Đây cũng là món quà âm nhạc nam ca sĩ dành tặng người yêu nhạc trước thềm concert “The Rose” dự kiến diễn ra ngày 17/1 tại Đà Lạt.

“Một năm qua” đánh dấu sự tái hợp của ca sĩ Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. (Ảnh: Ê-KÍP SẢN XUẤT)

Nhiều năm qua, việc phát hành ca khúc mới trước thềm concert lớn đã trở thành thông lệ mang dấu ấn riêng của Hà Anh Tuấn. Trước concert “Sketch A Rose” in Saigon đầu năm 2025, Hà Anh Tuấn giới thiệu ca khúc “Dear, Memory”, dự án âm nhạc đặc biệt với sự góp mặt của huyền thoại dương cầm Yiruma. Trước đó, anh ra mắt “Tái bút anh yêu em” tại concert Fragile (2017), và “Tháng mấy em nhớ anh” trong khuôn khổ Veston Đà Lạt (2021).

Mỗi ca khúc không chỉ gắn liền với một cột mốc đáng nhớ trên sân khấu, mà còn góp phần định hình tinh thần cho không gian âm nhạc sắp được trình diễn.

“Một năm qua” là dự án đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ với một MV cá nhân mới, kể từ “Tái bút anh yêu em” (2017), sau quãng thời gian dài anh tập trung cho sân khấu, các live concert và những không gian trình diễn trực tiếp.

Với “Một năm qua”, Hà Anh Tuấn chọn cách kể quen thuộc: dùng âm nhạc để dẫn lối cảm xúc, chuẩn bị tâm thế cho khán giả trước khi bước vào thế giới của “The Rose”. MV là màn tái hợp tiếp theo giữa Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, người đứng sau nhiều ca khúc đã trở thành dấu mốc trong sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ, như “Tháng Tư là lời nói dối của em”, “Người con gái ta thương”, “Tái bút anh yêu em”.

Ca khúc “Một năm qua” của Phạm Toàn Thắng không chỉ là cuộc đối thoại với một mối tình vừa cũ, mà còn như một lần đối diện với những điều tưởng chừng như không thể nhắc đến của chính mình. Qua giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc của Hà Anh Tuấn, “Một năm qua” gợi lại ký ức của một mối tình đã khép lại.

Ca khúc không mang theo oán trách hay nỗi đau cần được giải thích, mà chọn cách nhìn lại bằng sự điềm tĩnh, chấp nhận và thấu hiểu. Tình yêu trở thành điểm tựa để nói về những mất mát rộng hơn, về cách con người học cách quên đi và giữ lại những gì cần thiết để tiếp tục bước về phía trước.

MV “Một năm qua” được thực hiện tại Đà Lạt với tông màu đen-trắng. Đây cũng chính là không gian sẽ trở thành điểm hẹn của concert “The Rose”. Dưới cảm quan nghệ thuật của đạo diễn Khánh Nguyễn và Giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu, Đà Lạt hiện lên chậm rãi, mơ hồ, phủ đầy sương và ký ức. Mỗi khung hình được chăm chút như một mảnh ký ức, góp phần tái hiện không gian vừa lắng đọng, vừa hoài niệm mang tinh thần của “The Rose”.

Ca khúc “Một năm qua” được phát hành dưới dạng Music Video (MV) trên kênh YouTube của Hà Anh Tuấn, và định dạng Audio trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến tại Việt Nam.

Nguồn nhandan.vn