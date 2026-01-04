“Con cái chúng ta đều tốt” - chiến thuật dạy trẻ

Tiến sĩ Mỹ cho rằng nhiều bậc cha mẹ chỉ cố gắng thay đổi thói hư của trẻ nhỏ, không quan tâm nguyên nhân con cái hành xử như vậy.

Becky Kennedy là chuyên gia tâm lý nổi tiếng người Mỹ, chuyên chia sẻ kiến thức giáo dục con cái trên mạng xã hội. Theo Time, triết lý của tiến sĩ xoay quanh niềm tin: dù trẻ nhỏ có quấy phá đến đâu, bản chất của chúng vẫn là bé ngoan. Cô thường dùng cụm “good inside” (bản tính tốt) để nói về các em nhỏ. Năm 2022, Good Inside trở thành tên quyển sách đầu tiên về cách dạy con của Kennedy.

Bản Việt có tên Con cái chúng ta đều tốt, do dịch giả Trang Ngô chuyển ngữ, nhà xuất bản Dân Trí kết hợp First News xuất bản vào tháng 12. Sách gồm hai phần, mở đầu là những nguyên tắc làm cha mẹ do tác giả đúc kết từ nhiều năm nghiên cứu, cũng như kinh nghiệm làm mẹ của bản thân. Phần sau là các tình huống trẻ hư phổ biến như không vâng lời người lớn, ăn vạ, ganh đua, vô lễ, nói dối. Trong mỗi trường hợp, cô phân tích nguyên nhân, đưa ra chiến thuật phù hợp.

Theo tiến sĩ, khi trẻ con mắc lỗi hoặc có hành động chống đối người lớn, nhiều phụ huynh cố gắng chấn chỉnh thói hư của con thay vì tìm hiểu ẩn tình phía sau. Với cô, những hành vi quấy phá lại là “ô cửa để nhìn vào cảm xúc của một đứa trẻ”, cho thấy chúng đang gặp khó khăn nhưng không biết cách giãi bày. Kennedy lấy ví dụ khi một cậu bé giành đồ chơi với em gái, cho rằng nhóc ấy vốn không có ý xấu, chỉ đang cảm thấy cha mẹ không còn quan tâm mình. Hoặc khi một em bé gào khóc, cô nhận định có thể do chúng không biết điều khiển cảm xúc.

Tiến sĩ cũng nhấn mạnh hành vi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn thứ không thể thấy là nội tâm khao khát được thấu hiểu của trẻ. Vì thế, việc bị la mắng, chỉ trích lỗi lầm gay gắt có thể khiến con cái ngày càng xa cách cha mẹ. Thay vì chia sẻ với người lớn, các bé sẽ học cách kìm nén cảm xúc để đạt hình mẫu ngoan ngoãn. Dần dà, chúng có thể mất kết nối bản thân, dễ cảm thấy bị bỏ rơi.

Tác giả viết: "Con cái chúng ta hình thành nhận thức về bản thân thông qua câu trả lời của chúng ta cho những câu hỏi đó. Nếu chúng ta muốn các con của mình thật sự tự tin và cảm nhận tốt về bản thân, chúng ta cần khiến chúng hiểu rằng chúng luôn có bản chất tốt ở bên trong, ngay cả khi chúng đang gặp vấn đề ở bên ngoài".

Mặt khác, tiến sĩ cho rằng cha mẹ là nhân tố quan trọng nhất trong môi trường phát triển của trẻ. Do đó, phụ huynh cần nhìn nhận lại chính mình trong quá trình giáo dục con. Theo cô, một số người vẫn đang dạy con theo cách thế hệ trước truyền lại, vô tình lặp lại những tổn thương mà họ từng trải qua lên các con. Với Kennedy, nuôi con không chỉ là chuyện giúp trẻ trưởng thành, đó còn là quá trình người lớn chữa lành vết thương cũ. Chỉ khi cha mẹ biết cảm thông cho chính mình, họ mới thấu hiểu con cái.

“Sự gắn kết mạnh mẽ được xây dựng dựa trên giả định rằng không ai hoàn toàn đúng, bởi vì chính sự thấu hiểu, chứ không phải thuyết phục, mới là điều khiến chúng ta cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ”, trích một đoạn trong sách.

Theo lời giới thiệu của trang Amazon, Good Inside là nguồn tài liệu toàn diện về cách giáo dục, nuôi dưỡng sự tự tin của trẻ dành cho mọi thế hệ cha mẹ - những người muốn tìm các phương pháp mới. Cũng trên trang này, khách hàng chấm sách 4,8/5 sao. Phần lớn độc giả nhận xét tác giả cung cấp nhiều chiến lược thực tế, trình bày các khái niệm tâm lý một cách dễ hiểu. Tác phẩm cũng nhận 4,5/5 sao từ trang đọc sách Goodreads.

Becky Kennedy, 42 tuổi, là nhà tâm lý học, đồng thời là mẹ của ba con. Cô tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học và Phát triển con người loại xuất sắc của Đại học Duke, lấy tiếp bằng tiến sĩ lâm sàng tại Đại học Columbia. Qua nhiều năm nghiên cứu, cô dùng kiến thức và kinh nghiệm cá nhân để xây dựng nền tảng hướng dẫn giáo dục trẻ, tổ chức hội thảo thu hút nhiều người quan tâm. Hiện Instagram của cô có hơn ba triệu người theo dõi. Ngoài viết sách, Kennedy mở podcast, bàn về các vấn đề thường gặp của cha mẹ.

